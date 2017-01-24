SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CometBird

В данном списке представлены программы для замены CometBird. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CometBird, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
UC Browser
UC Browser

Версия 7.0.185.1002

Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium и Trident

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Polarity
Polarity

Версия 9.3.8

Бесплатный браузер для Windows со втроенным блокировщиком рекламы

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10

Версия 10.0.9200.20978

Старая версия Internet Explorer 10 для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (10)