CometBird – функциональная программа для веб-серфинга. Браузер разработан на движке Gecko и является аналогом распространенного интернет-обозревателя Mozilla Firefox. Интерфейсы, внутренняя «начинка» и настройки браузеров идентичны, поэтому пользователям, знакомым с Firefox, разобраться будет несложно.

Преимущества работы через CometBird по сравнению с «Мозиллой» заключаются в более высокой скорости работы и обработке веб-страниц. Обозреватель предлагает юзерам несколько простых и полезных расширений:

С помощью плагина VideoDownloader можно скачивать напрямую из Интернета файлы мультимедиа.

Инструмент CometMarks служит для создания профиля и управления закладками браузера.

«CtrlTab» позволит быстро переключаться между веб-страницами в полноэкранном режиме.

Браузер CometBird устанавливается только на операционную систему Window, и совместим со всеми современными версиями ОС.