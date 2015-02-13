SoftSalad СОФТСАЛАТ
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CometBird

CometBird

Браузер, построенный на движке Firefox.

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 11.0.0.4474
Скачать 16 MB
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

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История изменений

Версия 11.0.0.4474

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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