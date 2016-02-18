SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Emsisoft Emergency Kit Free

В данном списке представлены программы для замены Emsisoft Emergency Kit Free. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Emsisoft Emergency Kit Free, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
Microsoft Defender
Microsoft Defender

Версия 102.2310.10002.0

Официальный антивирус Microsoft

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (12)
SUPERAntiSpyware
SUPERAntiSpyware

Версия 10.0.1250

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
Spyware Doctor
Spyware Doctor

Версия 8.0.0.623

Обнаружение и удаление вредоностного ПО.

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)