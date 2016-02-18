Emsisoft Emergency Kit Free

Emsisoft Emergency Kit - это полнофункциональный антивирусный комплект портативных программ и инструментов, предназначенных для качественного обнаружения, лечения, и надежного удаления с компьютера вирусных заражений и шпионского ПО.

Сегодня, постоянно обновляемые (и без ограничений доступные к бесплатному обновлению) антивирусные базы продуктов Emsisoft Emergency Kit, содержат более 4 миллионов антивирусных сигнатур всех типов угроз. Пакет Emsisoft Emergency Kit содержит в своем составе четыре защитных модуля, графические интерфейсы которых выполнены с полной поддержкой русского языка.

Основные модули Emsisoft Emergency Kit:

