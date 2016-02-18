Emsisoft Emergency Kit Free

Emsisoft Emergency Kit - это полнофункциональный антивирусный комплект портативных программ и инструментов, предназначенных для качественного обнаружения, лечения, и надежного удаления с компьютера вирусных заражений и шпионского ПО.
Сегодня, постоянно обновляемые (и без ограничений доступные к бесплатному обновлению) антивирусные базы продуктов Emsisoft Emergency Kit, содержат более 4 миллионов антивирусных сигнатур всех типов угроз. Пакет Emsisoft Emergency Kit содержит в своем составе четыре защитных модуля, графические интерфейсы которых выполнены с полной поддержкой русского языка.
Основные модули Emsisoft Emergency Kit:
- Emsisoft Emergency Kit Scanner. Мощный антивирусный сканер, с графическим интерфейсом, поддерживающим русский язык, с расширенными технологиями обнаружения вирусов, троянов, червей, ботов и автодозвонщиков, как путем сигнатурного анализа, так и анализируя поведение активности проверяемых программ. После выполнения сканирования, Emsisoft Emergency Kit отобразит все обнаруженные на компьютере заражения, предложив поместить в карантин или начисто удалить те файлы и программы, лечение которых невозможно.
- Emsisoft Commandline Scanner. Этот специально разработанный для опытных пользователей сканер памяти, данных реестра и Cookie, с включенной эвристикой и поддержкой проверки архивов. Emsisoft Commandline Scanner не имеет графического интерфейса, запускается через командную строку Windows (Выполнить: cmd.exe) или с USB-носителя.
- Модуль Emsisoft HiJackFree. HiJackFree - просто незаменимый инструмент для самостоятельного обнаружения и удаления вирусов, для полного контроля абсолютно всех запущенных процессов, служб, автозапуска, портов, открытых в данный момент или находящихся в ожидании прослушивания, установленных в систему библиотек, плагинов для браузеров, LSP, внесенных в хост файл изменений и записей. Вся информация очень подробная, с подсветкой разного цвета, с полным описанием выделенного Вами элемента - запись в реестре, путь, папка нахождения, версия, наличие цифровой подписи, производитель и т.д. и т.п..
- Утилита Emsisoft BlitzBlank. BlitzBlank, продвинутый инструмент для опытных пользователей, которые имеют собственный опыт удаления вирусов через данные в реестре. Все процессы обезвреживания вирусов выполняются непосредственно до загрузки системы.