SUPERAntiSpyware — программа для обнаружения и уничтожения шпионского ПО с компьютеров под управлением Windows 7, 8/8.1, 10 и 11 (32 и 64 bit).

В бесплатной версии программы SUPERAntiSpyware Free Edition есть несколько функциональных ограничений. В настоящий момент, приложение не имеет поддержки русского языка.

Зачем нужна программа SUPERAntiSpyware?

Базовая функция программы SUPERAntiSpyware Pro Edition — сканирование системы с целью обнаружения, как самостоятельных шпионских вредоносных программ, так и инфицированных ими системных/пользовательских файлов. В приложении реализовано несколько режимов сканирования:

Полное сканирование всего содержимого во всех разделах жестких дисков и внешних накопителей.

Быстрое сканирование — проверка наиболее значимых системных каталогов и файлов.

Сканирование загруженных в оперативную память процессов и вызвавших их приложений. Также в данном режиме сканируется системный реестр.

Выборочное сканирование. В данном режиме пользователь может самостоятельно определять каталоги и системные разделы, которые будут просканированы программой.

Утилита SUPERAntiSpyware Free Edition имеет множество дополнительных настраиваемых опций сканирования, позволяющих увеличить эффективность или скорость выполнения этой задачи:

Сканирование только новых файлов, созданных в течение определенного времени (задается пользователем).

Включение/выключение функции сканирования ZIP-архивов.

Сканирование файлов только с заданным расширением (.exe, .dll и т.д.).

Добавление программ и каталогов в список доверенных и/или исключенных элементов.

Включение/выключение функции автоматического завершения работы вредоносных процессов из памяти с последующим удалением вызвавших их исполнимых файлов.

И другие.

Примечательно, что весь перечисленный выше функционал доступен в бесплатной версии программы SUPERAntiSpyware.

Кроме сканирования приложение имеет и другие полезные функции. К ним относятся:

Функция «System Investigator». Позволяет получить полную информацию об установленных и запущенных в данных момент приложениях.

Обнаружение и удаление потенциально опасного ПО. Программа SUPERAntiSpyware способна обнаруживать приложения, действия которых являются подозрительными (к примеру, необоснованная передача данных через интернет).

Функция «SUPERDelete File Removal». Помогает удалить с жесткого диска неудаляемые обычным способом файлы и папки. Функция потребует перезагрузки компьютера, при следующем его включении трудноудаляемые данные будут стерты с жесткого диска.

Восстановление реестра и сброс настроек системного файрвола. Если вредоносные программы нанесли вред или внесли критические изменения в данные элементы, SUPERAntiSpyware поможет устранить эту проблему.

Полная версия SUPERAntiSpyware

В платной редакции SUPERAntiSpyware ко всем вышеперечисленным функциям добавлены две дополнительные:

Защита в режиме реального времени. Данная функция позволяет сканировать сохраняемые на жесткий диск (например, при скачивании из интернета) файлы и/или запускаемые в данный момент приложения на предмет наличия в них вредоносного кода. Сканирование компьютера по заданному пользователем расписанию.

Платная версия SUPERAntiSpyware также включает функцию автоматического обновления программы. Однако возможность обновления (но только в ручном режиме) присутствует и в бесплатной версии приложения.