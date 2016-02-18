SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SUPERAntiSpyware

В данном списке представлены программы для замены SUPERAntiSpyware. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SUPERAntiSpyware, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 20 программ

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
UnHackMe
UnHackMe

Версия 18.80.2026.1013

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
Spybot — Search & Destroy
Spybot — Search & Destroy

Версия 2.9

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
SpyHunter
SpyHunter

Версия 5.22

Программа для поиска и удаления врусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Malware Hunter
Malware Hunter

Версия 1.180.0.800

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork

Версия 3.2.0.1

HiJackThis Fork — программа для исправления неправильных настроек Windows и поиска вирусов на ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
Kaspersky Virus Removal Tool
Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 20.0.10.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
GridinSoft Anti-Malware
GridinSoft Anti-Malware

Версия 4.1.0

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Smadav
Smadav

Версия 14.9

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
ComboFix
ComboFix

Версия 19.11.4.1

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Zemana AntiMalware
Zemana AntiMalware

Версия 3.2.28

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
Emsisoft Anti-Malware
Emsisoft Anti-Malware

Версия 2022.8.0.11599

Программа для поиска и удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
McAfee Stinger
McAfee Stinger

Версия 12.1.0.3104

Программа для поиска и уничтожения вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
AVZ
AVZ

Версия 4.46

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Loaris Trojan Remover
Loaris Trojan Remover

Версия 3.0.69

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Emsisoft Emergency Kit Free
Emsisoft Emergency Kit Free

Версия 4.0.0.17

Портативный комплект антивирусных инструментов

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Spyware Doctor
Spyware Doctor

Версия 8.0.0.623

Обнаружение и удаление вредоностного ПО.

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)