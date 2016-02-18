SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Spyware Doctor

Spyware Doctor

Обнаружение и удаление вредоностного ПО.

4,2 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 8.0.0.623
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Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

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История изменений

Версия 8.0.0.623

Оценки программы

4,2

4 оценки Оценок пока нет

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