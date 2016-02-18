Spyware Doctor – эффективная программа, обеспечивающая безопасность личных данных. Она блокирует любые вторжения со стороны вредоносного ПО, программ-шпионов или интернет-ресурсов.
Функции Spyware Doctor:
- Глубокое сканирование системы на наличие троянов и «виртуальных» шпионов.
- Стабильная работа даже при сильной атаке вредоносных программ.
- Отслеживание временных файлов и удаление их из системы.
- Чистка браузера и системного реестра.
- Исключение автоматической установки вредоносного ПО.
- Сохранение стартовой страницы браузера от установки посторонних поисковых систем и тулбаров.