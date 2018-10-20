BitDefender Free Edition — бесплатная антивирусная система, обладающая всеми необходимыми инструментами для защиты компьютера как от вирусов, так и некоторых типов сетевых атак. Антивирус получил высокие оценки при прохождении испытаний независимой лабораторией AV-Test (17,5 из максимальных 18 баллов), специализирующейся на тестировании надежности антивирусного ПО.

Блокировка вредоносных программ

Антивирус BitDefender имеет в своем составе программные модули, отслеживающие все действия исполняемых файлов и всевозможных скриптов и веб-приложений, открываемых в браузерах. Также программа сканирует все новые данные, скачиваемые или копируемые жесткий диск, выполняет проверку файлов, хранящихся на подключаемых к компьютеру съемных носителях. Все эти функции позволяют не просто обезвредить, а предотвратить проникновение вредоносных программ в систему.

Защита от фишинга

Наиболее сложное испытание для любой антивирусной системы — блокировка фишинг-сайтов, которые под видом доверенных сайтов банков, социальных сетей, почтовых сервисов и т.д. просят пользователя ввести свои личные данные (пароли, данные платежных карт и т.д.). Обычно для их обнаружения и блокировки антивирусы обращаются к ранее созданным черным спискам, куда помещаются адреса фишинг-сайтов. Но все гораздо сложнее с недавно созданными вредоносными веб-сайтами, адреса которых еще не были занесены в черные списки.

Согласно результатам испытаний AV-Test, антивирус BitDefender занял первое место по количеству заблокированных неизвестных фишинг-сайтов среди прочих испытуемых, обойдя действующего лидера Norton на 5 процентных пунктов.

Дополнительные функции BitDefender

Антивирусная система BitDefender имеет ряд дополнительных функций. Вот некоторые из них:

Bitdefender Wallet. Программный модуль, служащий для безопасного (в зашифрованном виде) хранения пользовательских паролей и данных, вбиваемых в различные веб-формы.

Bitdefender SafePay. Антивирус создает рабочее пространство, изолированное от других запущенных на компьютере процессов. Это позволяет пользователю выполнять различные операции в доверенных браузерах и различных приложениях без опасения, что введенные им данные будут перехвачены.

Wi-Fi Advisor. Функция служит для диагностики безопасности и предупреждения о наличии опасности в беспроводных сетях, к которым подключается пользователь.

File S Функция, встраиваемая в контекстное меню Windows и позволяющая безвозвратно (на низком уровне) удалить любые хранящиеся на компьютере файлы.

Search Advisor. Данная функция сканирует сайты, выданные поисковыми системами в результате поиска, а затем помечает те (прямо в браузере), которые могут представлять угрозу.

К сожалению, не все из перечисленных (и не перечисленных) дополнительных функций доступны в бесплатной редакции антивируса BitDefender. Однако того, что включено во Free-версию, достаточно для надежной защиты компьютера от вирусов, сетевых атак и мошеннических сайтов.

Совместимость c Windows

Антивирус BitDefender работает в системах Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Поддерживаются 32 и 64-битные (кроме Windows XP) системы. Интерфейс программы не имеет поддержки русского языка.