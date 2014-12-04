SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги BitDefender Free Edition

В данном списке представлены программы для замены BitDefender Free Edition. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BitDefender Free Edition, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 21 программа

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
UnHackMe
UnHackMe

Версия 18.80.2026.1013

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter

Версия 13.5.0.1684

Удаление шпионских модулей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus

Версия 19.2.10.0

Защита домашнего компьютера от вирусов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)
Avira Free Security
Avira Free Security

Версия 1.0.55.984

Бесплатный антивирус для защиты компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Trojan Killer
Trojan Killer

Версия 2.1.102.1980

Программа для поиска и удаления вирусов и троянов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
360 Total Security
360 Total Security

Версия 10.8.0.1469

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
WiseVector StopX
WiseVector StopX

Версия 2.73

Бесплатный антивирус для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential

Версия 8.8.0.1105

Антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
McAfee Stinger
McAfee Stinger

Версия 12.1.0.3104

Программа для поиска и уничтожения вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
AVZ
AVZ

Версия 4.46

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky Endpoint Security

Версия 11.0.0.6499

Защита ПК и файловых серверов Windows

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Panda Antivirus Free
Panda Antivirus Free

Версия 18.06.00

Бесплатный внтивирус для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Auslogics Anti-Malware
Auslogics Anti-Malware

Версия 1.15.0.0

Антивирус

Оценок пока нет
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

Антивирусная защита компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Comodo Internet Security
Comodo Internet Security

Версия 8.1.0.4426

Защита от интернет-угроз

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
ESET NOD32 Smart Security
ESET NOD32 Smart Security

Версия 8.0.312.0

Мощный антивирусный пакет для защиты Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Dr.Web Anti-virus Pro
Dr.Web Anti-virus Pro

Версия 9.0.0.10160

Антивирус для защиты компьютера в сети

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
360 Internet Security
360 Internet Security

Версия 5.0.0.5104

Мощный антивирусный пакет

Оценок пока нет