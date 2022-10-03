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ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus

Защита домашнего компьютера от вирусов

3,7 (7)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 19.2.10.0
Скачать 86 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 19.2.10.0

  • SHA256 включён по умолчанию; после обновления требуется выполнить первоначальное сканирование.
  • Импорт и экспорт настроек разделены на отдельные окна.
  • Добавлена единая настройка отображения заголовков в списках.
  • Исправлены ошибки.

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Оценки программы

3,7

7 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о ESET NOD32 Antivirus

2 отзыва

Wys0kI978

Як бути з ключами, чи то пробна версія?

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