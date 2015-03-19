SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft Security Essentials

В данном списке представлены программы для замены Microsoft Security Essentials. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Security Essentials, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Avira Free Security
Avira Free Security

Версия 1.0.55.984

Бесплатный антивирус для защиты компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus

Версия 19.2.10.0

Защита домашнего компьютера от вирусов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)
Антивирус Касперского
Антивирус Касперского

Версия 19.0.0.1088

Антивирус для Windows-компьютеров

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (6)
Dr.Web Anti-virus Pro
Dr.Web Anti-virus Pro

Версия 9.0.0.10160

Антивирус для защиты компьютера в сети

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)