Microsoft Security Essentials (MSE) — полностью бесплатный антивирус, разработанный Microsoft для защиты операционных систем Windows от вирусов. Антивирус от Майкрософт отличается именно тем, что никогда не требует ввода ключей и продления активации. Программа работает в фоновом режиме с минимальной нагрузкой на систему.

Преимущества Microsoft Security Essentials

Работает в режиме реального времени, моментально реагируя на потенциальные угрозы и предотвращая их воздействие на систему.

Автоматические обновления. MSE регулярно обновляется, чтобы обеспечивать защиту от самых последних угроз.

Простота в использовании. Интуитивно понятный интерфейс и минималистичный дизайн делают MSE легким в установке и настройке.

Как пользоваться Microsoft Security Essentials?

После установки MSE автоматически начнет мониторить систему, анализируя активные процессы и файлы на наличие вредоносного кода. При обнаружении подозрительной активности или файлов программа предложит пользователю действия: удалить, поместить в карантин или проигнорировать. Регулярное обновление базы вирусов осуществляется автоматически, но пользователь также может инициировать процесс вручную в любое время.