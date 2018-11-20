Антивирус Касперского — антивирусная программа от известного отечественного разработчика "Лаборатория Касперского". Антивирус полностью соответствует современным требованиям компьютерной безопасности, обеспечивая пользовательские компьютеры надежной защитой от вирусных, шпионских, шифровальных программ и троянцев.

Возможности антивируса Касперского

Как полноценная антивирусная система Kaspersky AntiVirus предоставляет весь необходимый функционал, характерный для данного типа программного обеспечения. Все функциональные возможности антивируса можно разделить на следующие условные категории.

Базовая защита

В эту категорию входят функции, в основную задачу которых входит обнаружение и уничтожение вредоносного программного обеспечения. Последняя версия Kaspersky AntiVirus успешно борется со следующими типами угроз:

Все известные вирусы, шпионские, рекламные, троянские программы, хранящееся на жестких дисках, внешних носителях или оперативной памяти компьютера. Базы данных вирусных сигнатур пополняются ежедневно как при помощи самих пользователей антивируса (при отправке данных об угрозе в лабораторию Kaspersky), так и силами IT-специалистов компании.

Различные виды угроз, проникающие на компьютер из внешней сети. В антивирусной системе Kaspersky AntiVirus предусмотрен сканирующий сетевой модуль, способный обнаруживать вирусные данные еще на стадии их загрузки по сети. Антивирусная система предотвращает проникновение вредоносного ПО, загружаемое из любого браузера, мессенджера, почтового клиента, менеджеров загрузок и прочих сетевых приложений.

Отдельное внимание создатели антивируса уделили борьбе с "экзотическими" вредоносными программами, жертвами которых, как правило, становятся вычислительные мощности тех или иных частных и государственных организаций, учреждений, компаний и т.д. (словом, все жертвы, с которых можно требовать выкуп). В список таких программ относятся эксплоиты, шифровальщики, блокировщики и другое вредоносное ПО, в задачу которого входит уничтожение данных, захват контроля над отдельными приложениями или компьютером в целом и вообще любые действия над цифровой информацией и оборудованием.

Защита от JavaScript и VBScript-сценариев в браузерах и вообще любых программ. Соответствующие инструменты антивируса Kaspersky AntiVirus способны блокировать любые действия сценариев, если система посчитает их потенциально опасными.

Функционал по предотвращению угроз

Если первая категория функций по большей части направлена на устранение имеющихся угроз, то в эту категорию входит функционал, помогающий предотвратить их:

Функция сканирования системы и запускаемых программ на предмет наличия уязвимостей. При обнаружении угрозы антивирус попробует устранить ее либо предложит пользователю варианты решения проблемы.

Автоматическая блокировка известных вредоносных (в особенности — фишинговых) сайтов в браузерах.

Инструменты распознавания вирусов в сжатых файлах и архивах до или во время стадии распаковки.

Оперативное обновление баз для обеспечения защиты от вновь выявленных угроз и другие.

Восстановление данных и защита конфиденциальной информации

Для решения этих задач в антивирусе реализованы следующие функции:

Обнаружение кейлоггеров — программ, следящих за нажатием на клавиши и поведением мыши.

Наличие инструмента создания аварийной копии данных с последующим восстановлением.

Блокировка попыток сторонних программ завершить или как-то повлиять на работу антивируса.

Восстановление системных настроек, измененных вирусами (после их обнаружения и уничтожения).

И другие.

Антивирус Касперского — платный продукт. На данной странице можно скачать веб-установщик антивирусной системы с пробным периодом работы (30 дней). Для установки программы требуется ОС Windows 7 или выше (32 и 64 бит).