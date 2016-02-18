Программы категории "Антиспам и антишпион" (англ. Anti-Spam & Anti-Spy Tools) предназначены для предотвращения попадения нежелательной информации (спама) и шпионских программ на компьютер. Антиспам применяется в работе интернет-браузера и электронной почты. При этом происходит фильтрация нежелательной информации на сайтах и в полученных письмах.

Антишпионы (или антишпионские программы) — специализированный софт для блокировки и удаления шпионских программ (Spyware), вредоносных рекламных программ и дополнений к браузерам, мошеннических программ и некоторых других категорий вредоносного ПО, которые собирают информацию о пользователе и ПК.