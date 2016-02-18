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Антиспам

Программы категории "Антиспам и антишпион" (англ. Anti-Spam & Anti-Spy Tools) предназначены для предотвращения попадения нежелательной информации (спама) и шпионских программ на компьютер. Антиспам применяется в работе интернет-браузера и электронной почты. При этом происходит фильтрация нежелательной информации на сайтах и в полученных письмах.

Антишпионы (или антишпионские программы) — специализированный софт для блокировки и удаления шпионских программ (Spyware), вредоносных рекламных программ и дополнений к браузерам, мошеннических программ и некоторых других категорий вредоносного ПО, которые собирают информацию о пользователе и ПК.

Найдено 9 программ

Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware 5.7.3.171

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 2,4 из 5 2,4
Spybot — Search & Destroy
Spybot — Search & Destroy 2.9

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 3,8 из 5 3,8
AdFender
AdFender 2.75

Утилита для блокировки рекламы в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Microsoft Defender
Microsoft Defender 102.2310.10002.0

Официальный антивирус Microsoft

Рейтинг 2,6 из 5 2,6
Microsoft Security Essentials
Microsoft Security Essentials 4.10.0209.0

Бесплатный антивирус от Microsoft

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Emsisoft Anti-Malware
Emsisoft Anti-Malware 2022.8.0.11599

Программа для поиска и удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Online Privacy Pro
Online Privacy Pro 3.0.0

Гарантия анонимности пользователей.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Spyware Doctor
Spyware Doctor 8.0.0.623

Обнаружение и удаление вредоностного ПО.

Рейтинг 4,2 из 5 4,2
Shadow Scan 2.17

Shadow Scan - поиск ошибок в сети.

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