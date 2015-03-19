Dr.Web Antivirus Pro – мощный антивирус для защиты компьютера в сети и охраны персональных данных, хранящихся на системных дисках.
Функции Dr.Web Anti-virus Pro
- Системный сканер Doctor Web обнаруживает зараженные файлы и вредоносные ПО.
- SpIDer Giard – специальный компонент, охраняющий систему от вирусных атак.
- Брандмауэр предназначен для сохранения данных на компьютере и предотвращения утечки информации в сеть.
- Комплексная антивирусная система позволяет быстро обнаружить вредоносные компоненты на уже зараженном ПК, вовремя принять меры по их ликвидации и создавать надежную защиту от дальнейшего сетевого вторжения и похищения персональной информации.