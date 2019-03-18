PDF — один из самых удобных форматов для чтения электронных документов. С помощью специальных программ можно изменить файлы в этом формата — добавить или отредактировать текст, вставить изображения, таблицы, формы для анкет и опросов. Приводим списоч лучших программы для изменения PDF-документов.

PDF Editor PDF Editor — небольшая утилита, основная задача которой редактировать пдф. Программа дает возможность добавлять новые страницы, текст и графические изображения, есть функция добавления полей форм для создания анкет и опросников. Через ПО можно добавить штампы на страницы электронного документа PDF, а также есть возможность сканирования новых страниц для добавления в файл. Откройте файл формата PDF через программу PDF Editor. Редактирование документа выполняется в разделе "Редактировать". Основные функции для внесения изменений в документ находятся на панели инструментов в левой части интерфейса. Чтобы нарисовать собственный рисунок на страницах электронного документа, необходимо выбрать инструмент "Кисть", для которой можно установить нужный цвет, ширину линии и непрозрачность. Можно добавить геометрические фигуры, включая круг, квадрат, овал и прямоугольник. В программе есть инструмент "Таблица", который дает возможность добавить таблицу в электронный документ. Также доступны инструменты для выделения и заливки выделенной области цветом. В разделе "Страницы" можно добавить или удалить страницы из документа, а также изменить размер страниц. Доступна функция удаления дублирующихся страниц. Преимущества PDF Editor: сканирование страниц;

печать документа на принтере;

создание форм для опросников и анкет;

выделение ненужных элементов и областей для удаления;

выделение ненужных элементов и областей для удаления; настройка цветов электронного документа;

кисть для рисования на страницах файла пдф;

установка дополнительной защиты на документ;

функция добавления и редактирования текста в пдф;

возможность вставки данных из других PDF-документов;

создание примечаний. Недостатки: нельзя конвертировать файл из одного текстового формата в другой;

отсутствует возможность создания снимков страниц документа. Программа PDF Editor переведена на русский язык. Стоимость лицензии — 40 евро, но можно скачать бесплатную демо-версию.

Master PDF Editor Master PDF Editor — удобная программа для редактирования PDF-документов. С помощью приложения можно изменять изображения и добавлять текст, есть функция создания форм для анкет и опросов. В утилите можно рисовать новые элементы на страницах документа с использованием карандаша, доступна функция вставки подписи, а отредактированный пдф-файл можно отправить по электронной почте. Откройте PDF-документ в программе Master PDF Editor. Редактирование файла выполняется через панель инструментов. Здесь можно редактировать изображения и текст. Есть возможность вставки и изменений уже имеющихся в документе форм, а также добавления нового текстового поля на страницы файла. С помощью инструмента "Инициалы" можно добавить инициалы на страницы электронного документа. Поддерживается функция подсветки текста. Преимущества Master PDF Editor: отправка PDF-документов по электронной почте;

изменение и вставка форм;

добавление изображений;

рисование на страницах PDF-документа с помощью карандаша;

печать документов;

вставка инициалов. Недостатки: нельзя сделать снимок экрана;

нет конвертера файлов;

отсутствует инструмент создания примечаний. Программа Master PDF Editor имеет интерфейс на русском языке. Цена лицензии — 4000 рублей, но есть бесплатная демо-версия.

Infix PDF Editor Infix PDF Editor — программа для редактирования электронных документов формата PDF. С помощью приложения можно добавить новый текст в файл и удалить неиспользуемые области страницы. В утилите поддерживается возможнось добавление новых страниц и функция печати электронных документов на принтере. Откройте документ формата PDF через меню "Файл" - "Открыть". Откроется проводник, в котором нужно указать местоположение файла на компьютере. Для редактирования электронных документов используется панель управления в главном окне приложения Infix PDF Editor. Здесь можно добавить или изменить текст на страницах, есть инструмент "Обрезка", который используется для обрезки ненужных областей. Через программу можно добавить гиперссылки на текст и изображения. Есть инструмент создания снимка страницы, который будет сохранен в формате графического изображения. Также на панели инструментов доступна функция для добавления и удаления страниц электронного документа, а любые страницы PDF-файла можно повернуть. Основные преимущества программы Infix PDF Editor: инструмент для смены масштабирования отображения страниц электронного документа;

добавление водяных знаков на страницы;

загрузка новых изображений в PDF-файл;

снижение качества картинок в документе для уменьшения размера файла;

сканирование и вставка новых страниц в электронный документ;

установка защиты на файл;

печать отдельных страниц;

загрузка новых шрифтов в PDF-документ;

функция, которая позволяет изменить размер страницы. Недостатки утилиты: нет инструмента для удаления дублирующихся страниц;

нельзя добавить таблицы и геометрические фигуры на страницы электронного документа;

отсутствует инструмент для создания форм для опросов и анкет. Infix PDF Editor доступна для скачивания на русском языке. Цена лицензии — 6750 рублей, но есть бесплатная ознакомительная версия.

PDFelement PDFelement — софт от компании Wondershare, который используется для работы с документами PDF (едактирования, чтения, печати). В программе есть возможность конвертирования электронных документов PDF в другие текстовые форматы, а также поддерживается возможность добавления новых изображений и смены фона страниц. На начальном экране программ PDFelement нажмите "Edit PDF". Откроется проводник файлов, через который необходимо выбрать электронный документ формата PDF на компьютере. В открывшемся окне просмотра электронного документа откройте раздел "Edit". Здесь расположены полезные инструменты, которые используются для редактирования файла. Среди всех функций нужно выделить следующие: "Add Text" — дает возможность добавить новый текст на страницы документа.

"Add Image" — используется для добавления новых изображений в файл.

"Link" — позволяет создать гиперссылки из текста или картинок для быстрого перехода на сторонние веб-сайты.

Функция "Crop" позволяет выделить ненужную область страницы для удаления.

"Watermark" используется для добавления водяных знаков.

"Background" добавляет или изменяет фон страницы. Преимущества утилиты PDFelement: создание гиперссылок;

добавление текста и картинок;

смена фона страниц;

выделение и удаление неиспользуемых областей страниц электронного документа;

добавления водяных знаков на страницы;

печать документов и сканирование отдельных страниц;

возможность создания форм для анкет и опросов;

удаление и добавление новых страниц;

установка пароля для защиты документа. Недостатки: отсутствует инструмент для сжатия размера файла формата PDF;

нет инструмента "Кисть" для рисования на страницах электронного документа;

нельзя сделать снимок страницы. Приложение PDFelement имеет интерфейс на английском языке. Можно скачать бесплатную Demo-версию, цена лицензии — 80 долларов.

PDF Studio PDF Studio — программа для создания, чтения и редактирования электронных документов в формате PDF. С помощью приложения можно добавить таблицы и изображения на страницы документа, поддерживается возможность печати файлов иустановки дополнительной защиты на документ. Добавьте в программу PDF Studio документ через меню "File" - "Open". Функция "Open from URL" дает возможность открыть файл по ссылке. Редактирование открытого файла выполняется через панель управления. Здесь доступны инструменты для добавления и редактирования текста, вставки графических изображений. Во время редактирования текста можно выбрать семейство шрифтов, размер и стиль. Для быстрого изменения текста можно воспользоваться инструментом поиска содержимого по слову, фразе или предложению. Есть функция добавления штампов, можно сделать снимок страницы электронного документа, а функция "Fill Color" позволяет залить цветом выделенную область страницы. У программы PDF Studio есть ряд преимуществ: сканирование новых страниц для добавления в файл PDF;

установка дополнительной защиты документа;

поиск по тексту;

возможность экспорта и импорта форм;

добавление новых изображений в документ;

поворот страниц;

добавление геометрических фигур;

вставка комментариев;

инструмент экспорта страниц PDF-документа в JPEG, TIFF, PNG, GIF;

создание снимка страниц. Главные недостатки ПО: нельзя загрузить водяные знаки и логотипы на страницы файла;

нет функции вставки электронных таблиц;

не поддерживается возможность смены фона. Интерфейс у PDF Studio англоязычный. Стоимость лицензии составляет 3000 рублей, но можно установить бесплатную демо-версию.

PDFCool PDF Editor PDFCool PDF Editor — софт, который специализируется на редактирования документов формата PDF. В программе доступен встроенный конвертер файлов, есть возможность редактирования текста. Через утилиту можно удалить или добавить новые страницы в электронный документ, есть функция экспорта страниц PDF-документа в формате изображений. Откройте документ формата PDF в приложении PDFCool PDF Editor. В редакторе расположены основные инструменты для внесения изменений на страницы файла. Функция "Text Selection" используется для выделения текста на страницы. Чтобы изменить текст, необходимо выбрать функцию "Text Editor". Для работы со страницами нажмите правой кнопкой мыши на одной из страниц в разделе "Pages". В открывшемся меню можно экспортировать страницу в формате графического изображения, вырезать или скопировать страницу из документа, переместить страницу в начало или конец файла, изменить размер, создать дубликат. Преимущества PDFCool PDF Editor: экспорт страниц в различных форматах изображений;

создание дубликатов страниц;

редактирование текста в электронном документе;

конвертирование файлов формата PDF;

создание закладок;

редактирование размеров страниц;

извлечение изображений и текста из документа. Недостатки: нельзя вставить электронную таблицу:

нет функции создания снимков страниц;

отсутствует возможность добавления новых изображений;

нельзя вставить геометрические фигуры;

нет инструмента для установки дополнительной защиты на электронный документ;

отсутствует функция для смены фона страниц. Программа PDFCool PDF Editor доступна бесплатно, но на английском языке.