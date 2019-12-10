Infix PDF Editor - мощная программа для редактирования PDF файлов. Программа поможет быстро открывать, редактировать и сохранять документы в формате PDF.

Интерфейс редактирования очень прост и удобен. Любой пользователь, который до этого работал с текстовыми редакторами без труда сможет создавать в Infix PDF Editor документы со сложным форматированием и сохранять их в формате PDF.

Программа Infix PDF Editor автоматически создаёт абзацы для наилучшего вида текста. В приложении легко вставлять таблицы, изображения и другие элементы. Также программа будет полезна при заполнении форм в форматеPDF.