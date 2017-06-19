SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WinDjView

В данном списке представлены программы для замены WinDjView. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinDjView, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC

Версия 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
DjView
DjView

Версия 4.12

Программа для открытия DjVu/DjV файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
DjVu Reader
DjVu Reader

Версия 2.0.0.27

Программа для просмотра документов в формате DjVu

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
Adobe Reader XI
Adobe Reader XI

Версия 11.0.10

Программа для PDF-файлов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (36)