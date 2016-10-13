Очень маленький и удобный софт под названием Universal Extractor создан для извлечения практически любого сжатого файла. Таким образом, программа предоставляет полноценный доступ к его содержимому. Приложение доступно для операционных систем Windows Vista/XP/7/8/10 (32/64 бит). При установке можно выбрать русский язык, а программа абсолютно бесплатная.

По словам разработчика, программа еще далека от полноценной версии, однако даже сейчас ее вполне можно использовать. Безусловно, приложение довольно примитивное. При запуске открывается едва заметное окно, в которое можно добавить или перетащить желаемый файл. После подтверждения документ окажется в распакованном формате.

Несмотря на скромные размеры и однообразный функционал, Universal Extractor отличается вполне достойными опциями конфигурации. Оно оптимально подходит для оперативного извлечения. Стоит отметить, что софт не совсем хорош для полной замены стандартного функционала Windows. Однако даже в таком формате он вполне юзабелен. Тем более, что он подходит для обработки сжатых файлов всех видов. Так что точно не будет лишним на рабочей панели.

Плюсы и минусы Universal Extractor

За некоторое время приложение успело завоевать базу активных пользователей. Многие отмечают преимущества и недостатки софта. Что касается позитивных сторон, тут большинство сходится в следующем:

небольшие размеры и простой интерфейс;

интеграция контекстного меню;

есть функция перетаскивания.

Что касается отрицательных черт, их меньше, но они тоже есть:

софт явно требует доработок;

инструментарий относительно ограничен.

Если речь идет о нетребовательных запросах и необходимости в регулярном извлечении сжатых файлов, Universal Extractor будет прекрасным выбором для ПК. Такая утилита уж точно не помешает, учитывая ее размеры и отсутствие платных версий.