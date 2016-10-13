SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Universal Extractor

В данном списке представлены программы для замены Universal Extractor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Universal Extractor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

PeaZip
PeaZip

Версия 11.4.0

Программа для распаковки и создания архивов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
WinRAR
WinRAR

Версия 7.23

Архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (15)
Aukzip
Aukzip

Версия 1.0

Архиватор для Windows 10 и 11

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
B1 Free Archiver
B1 Free Archiver

Версия 1.4.67.4303

Самый простой и удобный архиватор.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)