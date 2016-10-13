B1 Free Archiver – архиватор, специальная программа для запуска, редактирования и удаления файлов, которые хранятся в архивах.

К основным преимуществам архиватора можно отнести следующие функции:

Просмотр и редактирование данных о файлах в архивах.

Доступ к защищенным архивным данным.

Поддержка форматов B1, ZIP, ZIPX, RAR, ISO, 7Z, CAB, XPI и других.

Простой и понятный интерфейс.

Архиватор B1 Free Archiver совершенно бесплатный и занимает мало места в памяти компьютера. Уступает монстрам индустрии (WinZip, WinRar) по качеству, но вполне может быть единственным архиватором на компьютере и выполнять все необходимые функции.