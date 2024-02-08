BreeZip — простая и удобная программа для работы с архивами в Windows. Поддерживает большое количество функций для их создания и распаковки. Работает в Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Доступно множество языков интерфейса, в том числе русский.

Программа имеет две версии: платную и бесплатную. Последняя содержит весь базовый функционал, необходимый для работы с архивами. Платное издание включает в себя ряд дополнительных возможностей. Оно распространяется по подписке.

Распаковщик BreeZip

Программа имеет большое количество функций, позволяющих управлять архивами различных форматов. Поддерживаются все популярные форматы, такие как ZIP, RAR, 7z, TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2 и многие другие.

Функционал бесплатной версии включает в себя следующие возможности

Создание новых архивов со сжатием во всех поддерживаемых форматах

Распаковка существующих архивов всех поддерживаемых форматов

Открытие и создание архивов с паролем

Конвертация RAR в ZIP

Частичное извлечение файлов из архива и другое

Существенным преимуществом программы является поддержка формата ISO. Благодаря этому BreeZip можно использовать для распаковки файлов из загрузочных образов операционных систем для дальнейшей записи их на внешние носители.

В платной версии, обновиться до которой можно из бесплатной, доступен ряд дополнительных функций:

Предварительный просмотр изображений без извлечения из архива

Восстановление поврежденных архивов

Встроенный просмотр PDF и офисных документов и другое

Кроме того, в платной версии отсутствует реклама. Одна подписка может распространяться на 10 устройств.

BreeZip может интегрироваться в Проводник Windows, что позволяет иметь доступ к функционалу архиватора прямо из файлового менеджера.

Как распаковать архив через BreeZip?

Интерфейс программы прост и минималистичен, за счет чего удобен в использовании. В верхней части окна располагаются кнопки для доступа к основным функциям ("Добавить", "Удалить", "Извлечь"), а также путь к выбранному каталогу. Ниже отображается содержимое открытой папки или архива, а справа — область предварительного просмотра.

Чтобы извлечь архив с помощью BreeZip, откройте программу, найдите нужный файл, выделите его и кликните на кнопку «Извлечь». Укажите путь извлечения в появившемся окне и дождитесь окончания работы.

Для создания нового архива нужно воспользоваться кнопкой "Добавить", предварительно выделив файлы, которые должны оказаться в нем. Останется выбрать путь сохранения и задать пароль, если это необходимо.