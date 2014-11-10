SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги B1 Free Archiver

В данном списке представлены программы для замены B1 Free Archiver. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на B1 Free Archiver, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

PeaZip
PeaZip

Версия 11.4.0

Программа для распаковки и создания архивов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Bandizip
Bandizip

Версия 7.47.0.0

Бесплатный архиватор для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
7-Zip
7-Zip

Версия 26.04

Архиватор файлов и папок

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (13)
WinZip
WinZip

Версия 28

Архиватор для сжатия и распаковки файлов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
WinRAR
WinRAR

Версия 7.23

Архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (15)
HaoZip
HaoZip

Версия 6.5.3.11163

Программа для сжатия файлов в архивы различных форматов и их открытия

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
BreeZip
BreeZip

Версия 1.1.4.0

Удобная программа для работы с архивами в Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (12)
Hamster Free ZIP Archiver
Hamster Free ZIP Archiver

Версия 4.0.0.59

Программа для создания и распаковки архивов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
IZArc
IZArc

Версия 4.4

Бесплатная программа-архиватор для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Universal Extractor
Universal Extractor

Версия 1.6.1

Программа для распаковки архивов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PowerArchiver
PowerArchiver

Версия 15.00.38

Мощный архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)