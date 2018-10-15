UltraMon — небольшая утилита, предназначенная для управления несколькими мониторами, подключенными к одному компьютеру. Программа предоставляет возможность тонкой настройки каждого из мониторов в отдельности.
Зачем нужна программа UltraMon?
Приложение UltraMon предоставляет следующие инструменты для управления мониторами:
- Автоматическое изменение размеров окон, перемещаемых между мониторами с различным разрешением.
- Возможность настройки панели задач Windows для каждого отдельного монитора.
- Возможность быстрого перемещения открытых окон с одного монитора на другой (соответствующий пункт появляется в контекстном меню, вызывающимся при правом клике по строке названия окна).
- Тонкая настройка окон определенных приложений для каждого отдельного монитора. К примеру, пользователь может отключить те или иные функции для окна выбранной программы при его перемещении на другой монитор. Если же окно вернуть обратно, все выключенные функции будут вновь активированы автоматически.
- Выполнение функций при помощи настраиваемых горячих клавиш. Пользователь может самостоятельно назначить комбинацию клавиш для различных действий, к примеру — отправить окно на другой монитор, свернуть или развернуть его и т.д.
- Возможность изменения местоположения ярлыков на рабочих столах мониторов, установки разных обоев и экранных заставок.
Программа UltraMon способна обеспечить контроль над более чем 10-ми мониторами одновременно.
Как установить русский язык на UltraMon?
По умолчанию интерфейс утилиты UltraMon выполнен на английском языке. Для русификации программы выполните следующие действия:
- Разархивируйте файл «UltraMonUserLangPackRuSL107» (прилагается к архиву с программой).
- Откройте каталог установки программы: «C:\Program Files\UltraMon».
- Перейдите в папку «Resources».
- Папку «ru» из распакованного архива скопируйте в «Resources».
- Два раза кликните по значку программы в трее.
- Перейдите во вкладку «General».
- В выпадающем меню «Language» выберите «русский (ru)».
- Кликните по кнопке «ОК» для сохранения изменений.
- Русификация выполнена.
Совместимость с Windows и полная версия
Утилита UltraMon работает во всех версиях Windows, начиная с редакции Win XP. Возможен запуск приложения на x86 и x64 системах (обе версии программы доступны для скачивания с нашего сайта). UltraMon — коммерческое приложение, однако в течение 30 дней его можно использовать бесплатно и без каких-либо ограничений.