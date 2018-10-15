UltraMon — небольшая утилита, предназначенная для управления несколькими мониторами, подключенными к одному компьютеру. Программа предоставляет возможность тонкой настройки каждого из мониторов в отдельности.

Зачем нужна программа UltraMon?

Приложение UltraMon предоставляет следующие инструменты для управления мониторами:

Автоматическое изменение размеров окон, перемещаемых между мониторами с различным разрешением.

Возможность настройки панели задач Windows для каждого отдельного монитора.

Возможность быстрого перемещения открытых окон с одного монитора на другой (соответствующий пункт появляется в контекстном меню, вызывающимся при правом клике по строке названия окна).

Тонкая настройка окон определенных приложений для каждого отдельного монитора. К примеру, пользователь может отключить те или иные функции для окна выбранной программы при его перемещении на другой монитор. Если же окно вернуть обратно, все выключенные функции будут вновь активированы автоматически.

Выполнение функций при помощи настраиваемых горячих клавиш. Пользователь может самостоятельно назначить комбинацию клавиш для различных действий, к примеру — отправить окно на другой монитор, свернуть или развернуть его и т.д.

Возможность изменения местоположения ярлыков на рабочих столах мониторов, установки разных обоев и экранных заставок.

Программа UltraMon способна обеспечить контроль над более чем 10-ми мониторами одновременно.

Как установить русский язык на UltraMon?

По умолчанию интерфейс утилиты UltraMon выполнен на английском языке. Для русификации программы выполните следующие действия:

Разархивируйте файл «UltraMonUserLangPackRuSL107» (прилагается к архиву с программой).

Откройте каталог установки программы: «C:\Program Files\UltraMon».

Перейдите в папку «Resources».

Папку «ru» из распакованного архива скопируйте в «Resources».

Два раза кликните по значку программы в трее.

Перейдите во вкладку «General».

В выпадающем меню «Language» выберите «русский (ru)».

Кликните по кнопке «ОК» для сохранения изменений.

Русификация выполнена.

Совместимость с Windows и полная версия

Утилита UltraMon работает во всех версиях Windows, начиная с редакции Win XP. Возможен запуск приложения на x86 и x64 системах (обе версии программы доступны для скачивания с нашего сайта). UltraMon — коммерческое приложение, однако в течение 30 дней его можно использовать бесплатно и без каких-либо ограничений.