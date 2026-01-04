DisplayFusion — многофункциональная программа для управления мультимониторными системами: компьютерами, к которым подключены одновременно два или более мониторов. Это условно-бесплатное приложение (по истечению пробных 30 дней использования активируются функциональные ограничения). Программа DisplayFusion работает на компьютерах под управлением Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10, 11 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа DisplayFusion?

Программа DisplayFusion служит для управления мультимониторными системами, т.е. компьютерами с подключенными к ним двумя или более мониторами. Основная цель разработчиков данной утилиты — упрощение работы и увеличение производительности труда пользователей, которым приходится в ежедневной практике работать за несколькими дисплеями.

При помощи программы DisplayFusion на каждом из подключенных мониторов можно создать свою собственную виртуальную Панель задач с меню «Пуск» и рабочий стол, настраивать поведение окон и быстро перемещать их между экранами (вместе со значком на Панели задач, если таковая активирована для соседнего дисплея), автоматизировать запуск программ так, что они будут открываться на выбранном дисплее, и многое другое.

Также реализована возможность настройки разрешения, ориентации, частоты обновления, глубины цвета и затухания на всех мониторах.

Функции программы DisplayFusion

Утилита DisplayFusion имеет довольно широкий список функциональных возможностей. Разобьем его на несколько категорий:

Создание и настройка Панели задач

Создание виртуальных Панелей задач для каждого из подключенных к компьютеру мониторов — одна из ключевых функций и отличительных особенностей DisplayFusion. На созданных Панелях задач могут быть отражены, как все открытые в системе окна, так и исключительно те, что были перемещены пользователем (или автоматически самой программой) на соседний дисплей.

Из основных настроек для виртуальных Панелей задач отметим:

Возможность применения сторонних тем оформления к меню «Пуск» и Панели задач индивидуально на каждом из дисплеев.

Создание индивидуальных ярлыков на рабочих столах и прикрепленных к Панели задач значков для запуска приложений.

Возможность настройки размера, позиции, активации и деактивации опции автоматического скрытия Панели задач.

Закрепление значков приложений /или системных значков в трее.

Создание альтернативного контекстного меню при клике по Панели задач средней кнопкой мыши.

Настройка поведения и управление окнами

Вот неполный список возможностей DisplayFusion по работе с окнами:

Быстрое перемещение открытых окон между мониторами при помощи значка, отображающегося рядом с системными кнопками управления (свернуть/свернуть в окно/закрыть). Это позволяет, в т.ч., перемещать мышкой открытые на весь экран окна без необходимости их предварительного сворачивания или изменения размера.

Наличие функции выравнивания окон, при активации которой те будут автоматически крепиться к краям экрана и/или к границам друг друга.

Наличие автоматической функции перемещения вновь открываемых окон на тот монитор, где в данный момент находится курсор мыши.

Возможность настройки поведения меню, вызываемого горячими клавишами «Alt + Tab». Программа может выводить это меню только на основном, на всех одновременно или только на том, на которое укажет пользователь. Также можно настроить ширину и высоту меню «Alt + Tab».

Также отметим возможность создания профилей, содержащих в себе данные об открытых в настоящий момент окнах, включая их размер и координаты, о закрепленных в Панели задач значках и ярлыках на рабочем столе на основном либо любом другом мониторе. Между профилями можно переключать, используя горячие клавиши.

Функции автоматизации

В программе DisplayFusion предусмотрена функция, отслеживающая состояние и параметры открытых окон, запускаемые процессы, различные системные события и т.д., а затем — после выполнения заданных условий — выполняющая какое-либо действие. Это может быть, например, переброска окон на заданный монитор, смена их местоположения на экране, установка/замена обоев на рабочем столе, перенастройка параметров самой программы (в т.ч. активация ранее рассмотренных профилей) и многое другое.

Установка и настройка обоев и хранителей экрана (скринсейверов)

DisplayFusion позволяет вручную или автоматически (по таймеру и/или по наступлению заданного события) применять обои и скринсейверы индивидуально для каждого из подключенных мониторов. В качестве фоновой заставки можно использовать одно общее изображение с большим разрешением или собственные картинки для каждого из мониторов.

Отметим, что в DisplayFusion может автоматически скачивать обоев по текстовому запросу с различных онлайн-сервисов.