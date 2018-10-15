Программы для настройки и управления двумя мониторами

Использование двух или более мониторов — один из способов увеличения не только виртуального рабочего пространства, но и производительности труда за компьютером. Это если речь идет о трудовой деятельности. Второй монитор может служить и в развлекательных целях. Как бы то ни было, пользователю, решившему подключить к компьютеру дополнительный дисплей, могут пригодиться программы для их настройки и управления с основного/первого монитора.
Dual Monitor Tools
Бесплатная программа
Dual Monitor Tools — бесплатная утилита, обладающая широкими функциональными возможностями по части, скажем так, решения нетривиальных задач, связанных с работой за компьютером с двумя или более (до 19) дисплеями. Если точнее, то при помощи программы Dual Monitor Tools можно тонко настроить поведение перемещаемых между дисплеями окон, курсора мыши и запускаемых приложений. Имеются и другие вспомогательные функции.
Если говорить о функциях настройки и управления мониторов, то у программы Dual Monitor Tools таковых всего две — регулировка яркости и назначение «основным» любого из подключенных дисплеев, что можно сделать и штатными средствами Windows. Данная утилита служит, скорее, для обеспечения удобства и увеличения производительности работы за мультимониторными компьютерами.
Настройка поведения курсора мыши
К функциям, отвечающим за работу с мышью, относятся:
- Быстрое перемещение курсора между мониторами посредством горячих клавиш, заданных пользователем.
- Возможность закрепления курсора на одном дисплее для предотвращения его перемещения между всеми доступными мониторами.
- Функция прилипания курсора к краю экрана на определенное время, только по истечению которого, тот будет переходить на второй дисплей.
- Все эти функции можно активировать не только при использовании комбинации клавиш, но и при удержании одной заданной клавиши (при отпускании функция деактивируется).
Настройка поведения окон
Здесь у приложения Dual Monitor Tools довольно широкие возможности:
- Перемещение активного окна между дисплеями по нажатию горячих клавиш.
- Выполнение над активными окнами операций по свертыванию, развертыванию на весь экран, перемещению их в левую/правую/нижнюю/верхнюю часть экрана и т.д.
- Перемещение окон в одну из 8 зон, на которые программа делит площадь всего экрана, посредством горячих клавиш, в т.ч. с возможность их перемещения в такую же зону на любом из дополнительных дисплеев. Такие зоны пользователь может задать и сам.
Создание скриншотов и установка/смена обоев
Программа Dual Monitor Tools позволяет по нажатию горячих клавиш создавать скриншоты экрана или активных окон, открытых на любом из мониторов. Касательно установки и смены обоев:
- Возможность установки одного большого фонового изображения (картинка будет разбита на несколько частей), одинаковых или разных обоев для всех мониторов.
- Автоматическая смена обоев по таймеру, при изменении разрешения дисплея или при загрузке системы.
- Создание коллекции обоев в предусмотренном для этого модуле.
- Возможность выбора онлайн-источника (в т.ч. Flickr и Unsplash) изображений, откуда программа будет загружать обои в соответствии с заданным пользователем текстовым запросом.
Создание и выполнение различных команд
В программе предусмотрен модуль, позволяющий создавать самые различные команды, связанные с работой на компьютере с двумя мониторами.
Практически все перечисленные выше функции можно задать в качестве таких команд, но не только. Например, Dual Monitor Tools может запускать любые другие программы или открывать файлы в связанных с ними приложениях, а затем автоматически перемещать отобразившееся окно на указанный монитор и даже в указанную зону, о которой шла речь выше. И это только один пример.
DisplayFusion
Условно-бесплатная программа
DisplayFusion — еще одна многофункциональная программа, призванная сделать удобной работу на компьютерах с несколькими мониторами.
Отдельная панель задач для каждого монитора
Одна из ключевых функций программы DisplayFusion — создание виртуальных панелей задач Windows для каждого из подключенных к компьютеру мониторов. На каждой из панелей могут быть расположены либо все открытые в системе окна, либо индивидуальных их набор (т.е. только тех, что были открыты на втором мониторе).
Но это лишь часть возможностей. Вот еще некоторые:
- Возможность применения сторонних тем оформления меню «Пуск» и панели задач (как, например, Open Shell на каждом из дисплеев индивидуально.
- Индивидуальные наборы ярлыков на рабочих столах и прикрепленных к панелям задач значков запуска приложений.
- Изменение размера, позиции и статуса опции автоматического скрытия.
- Индивидуальные значки в системном трее и др.
Также в программе предусмотрены вспомогательные функции, расширяющие стандартные возможности панели задач. Например — вызов альтернативного контекстного меню при клике по панели средней кнопкой мыши или настройка уровня прозрачности. Эти и другие функции также могут быть применены индивидуально для каждого из дисплеев.
Управление окнами
Здесь у DisplayFusion тоже довольно широкие возможности. Вот лишь небольшая их часть:
- Выравнивание окон, как по краям экрана, так и по границам друг друга.
- Перемещение открытых окон между мониторами при помощи значка, отображающегося рядом с кнопками «свернуть/развернуть/закрыть».
- Возможность перемещения мышкой открытых на весь экран окон без изменения формы.
- Сохранение профилей с сохраненным расположением открытых окон и последующая их загрузка при помощи горячих клавиш.
- Функция автоматического перемещения вновь открываемых окон на тот монитор, где находится курсор.
Отдельно отметим возможность настройки поведения меню «Alt + Tab». Программа может выводить меню на основном мониторе, на всех одновременно или на том, что укажет пользователь. Также можно настроить ширину и высоту меню «Alt + Tab».
Триггеры и автоматизация
В программе DisplayFusion предусмотрена функция, отслеживающие связанные с системой, окнами и состоянием других функций приложения события, а затем выполняющая заданные пользователем действия. Отслеживаемых событий довольно много — запуск указанной программы, сворачивание/закрытие какого-то определенного окна, переключение между профилями расположения открытых окон и т.д.
Но еще больше действий, которые может выполнить программа — управление состоянием и местоположением открытых окон, фоновой заставкой на рабочем столе, курсором мыши и многое другое.
Настройка обоев и скринсейверов
DisplayFusion позволяет не просто применять индивидуальные обои для разных мониторов, но и автоматизировать их смену, в т.ч. по таймеру и наступлению рассмотренных выше событий. Изображения можно растягивать между всеми дисплеями, индивидуально менять их способ растягивания и центрирования. Как и в предыдущем случае, в DisplayFusion присутствует модуль для автоматического скачивания обоев по текстовому запросу с различных онлайн-сервисов.
Касательно скринсейверов (хранителей экрана). Здесь DisplayFusion также позволяет устанавливать разные скринсейверы на все мониторы и применять к ним индивидуальные настройки запуска (время простоя компьютера, наступление события и т.д.).
И все это — далеко не полный перечень функциональных возможностей DisplayFusion.
MultiMonitorTool
Бесплатная программа
MultiMonitorTool — довольно простая (на фоне двух предыдущих) программа, обеспечивающая пользователя минимально необходимым набором функций для увеличения удобства работы на компьютере с двумя и более мониторами.
В их число относятся:
- Изменение разрешения мониторов и ориентации экрана.
- Включение/выключение дисплеев.
- Возможность выбора в качестве «Главного» любого из мониторов.
- Перемещение открытых окон между всеми дисплеями, в т.ч. и нескольких одновременно.
- Просмотр автоматически обновляемых скриншотов экрана любого из мониторов.
Другими словами, если второй монитор нужен просто для того, чтобы с его помощью что-либо просматривать длительное время (фильм или биржевой сайт), возможностей утилиты MultiMonitorTool будет вполне достаточно для этого.
ControlMyMonitor
Бесплатная программа
ControlMyMonitor. С помощью этой программы можно тонко настроить изображение, как на основном, так и на всех дополнительных дисплеях. Если для управления дисплеями решено было использовать предыдущую утилиту MultiMonitorTool, то ControlMyMonitor станет отличным дополнением к ней.
Пользоваться программой предельно просто. Ее достаточно запустить и выбрать из списка монитор, который следует настроить. В таблице главного окна будут отображены те параметры, которые программа ControlMyMonitor смогла обнаружить у конкретного дисплея (т.е. параметров может быть больше или меньше — зависит от монитора, видеокарты и ее драйвера).
Вообще, утилита ControlMyMonitor способна считывать, выводить на экран и редактировать параметры/коды Virtual Control Panel (VCP), используемые для управления дисплеями, которые поддерживают стандарт «VESA DDC/CI» (все современные мониторы). Процесс настройки дисплея осуществляется путем ввода пользователем новых значений для определенных программой кодов VCP. Но не все параметры могут быть изменены, т.к. некоторые из них используются только для хранения каких-либо технических данных монитора.
UltraMon
Условно-бесплатная программа
UltraMon — небольшая, но довольно богатая функционалом программа, призванная, по словам разработчика, раскрыть весь потенциал мультимониторных систем.
Среди ключевых возможностей и особенностей утилиты UltraMon выделим следующее:
- Интеграция в «Проводник» модуля, который позволяет быстро перемещать открытые окна между разными мониторами при помощи мыши. Эти и многие другие действия также могут выполняться посредством горячих клавиш.
- Создание для каждого отдельного монитора собственной панели задач, в которой будут отображены только открытые на этом дисплее окна. Также имеется возможность закрепления на панелях задач собственных ярлыков запуска приложений.
- Возможность создания специальных ярлыков запуска приложений, в которых можно указать, на каком из мониторов и/или в какой именно области будет открыто окно этого приложения. Создаваемые ярлыки могут быть сохранены на рабочем столе. Если же активировать дополнительную опцию интеграции с «Проводником», то в свойства любых штатных ярлыков Windows появится дополнительная вкладка с параметрами запуска программы при помощи UltraMon.
- Установка индивидуальных обоев на рабочий стол для разных мониторов. Также предусмотрена возможность использования в качестве обоев разных частей одного изображения.
- Установка разных скринсейверов на мониторы (но поддерживаются только такие хранители экрана, у которых имеется режим предварительного просмотра на весь экран). Также предусмотрена опция выключения всех вторичных дисплеев при запуске скринсейвера на основном мониторе.
- Наличие нескольких режимов клонирования/копирования изображения с основного монитора на все остальные. Программа позволяет выводить не только картинку целиком, но и только одно окно, выделенную пользователем часть экрана или область вокруг указателя мыши. Копируемое изображение может быть повернуто на угол, уменьшено или увеличено в масштабе.
- Поддержка скриптов VBScript, JScript и других языков сценариев Windows. Опытные пользователи могут писать собственные скрипты, посредством которых осуществляется управления, как доступным, так и недоступным из графического интерфейса функционалом UltraMon (инструкции по созданию и готовые скрипты можно найти на официальном сайте программы).