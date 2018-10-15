Программы для настройки и управления двумя мониторами

Использование двух или более мониторов — один из способов увеличения не только виртуального рабочего пространства, но и производительности труда за компьютером. Это если речь идет о трудовой деятельности. Второй монитор может служить и в развлекательных целях. Как бы то ни было, пользователю, решившему подключить к компьютеру дополнительный дисплей, могут пригодиться программы для их настройки и управления с основного/первого монитора.

DisplayFusion

Условно-бесплатная программа

DisplayFusion — еще одна многофункциональная программа, призванная сделать удобной работу на компьютерах с несколькими мониторами.

Отдельная панель задач для каждого монитора

Одна из ключевых функций программы DisplayFusion — создание виртуальных панелей задач Windows для каждого из подключенных к компьютеру мониторов. На каждой из панелей могут быть расположены либо все открытые в системе окна, либо индивидуальных их набор (т.е. только тех, что были открыты на втором мониторе).

Но это лишь часть возможностей. Вот еще некоторые:

Возможность применения сторонних тем оформления меню «Пуск» и панели задач (как, например, Open Shell на каждом из дисплеев индивидуально.

Индивидуальные наборы ярлыков на рабочих столах и прикрепленных к панелям задач значков запуска приложений.

Изменение размера, позиции и статуса опции автоматического скрытия.

Индивидуальные значки в системном трее и др.

Также в программе предусмотрены вспомогательные функции, расширяющие стандартные возможности панели задач. Например — вызов альтернативного контекстного меню при клике по панели средней кнопкой мыши или настройка уровня прозрачности. Эти и другие функции также могут быть применены индивидуально для каждого из дисплеев.

Управление окнами

Здесь у DisplayFusion тоже довольно широкие возможности. Вот лишь небольшая их часть:

Выравнивание окон, как по краям экрана, так и по границам друг друга.

Перемещение открытых окон между мониторами при помощи значка, отображающегося рядом с кнопками «свернуть/развернуть/закрыть».

Возможность перемещения мышкой открытых на весь экран окон без изменения формы.

Сохранение профилей с сохраненным расположением открытых окон и последующая их загрузка при помощи горячих клавиш.

Функция автоматического перемещения вновь открываемых окон на тот монитор, где находится курсор.

Отдельно отметим возможность настройки поведения меню «Alt + Tab». Программа может выводить меню на основном мониторе, на всех одновременно или на том, что укажет пользователь. Также можно настроить ширину и высоту меню «Alt + Tab».

Триггеры и автоматизация

В программе DisplayFusion предусмотрена функция, отслеживающие связанные с системой, окнами и состоянием других функций приложения события, а затем выполняющая заданные пользователем действия. Отслеживаемых событий довольно много — запуск указанной программы, сворачивание/закрытие какого-то определенного окна, переключение между профилями расположения открытых окон и т.д.

Но еще больше действий, которые может выполнить программа — управление состоянием и местоположением открытых окон, фоновой заставкой на рабочем столе, курсором мыши и многое другое.

Настройка обоев и скринсейверов

DisplayFusion позволяет не просто применять индивидуальные обои для разных мониторов, но и автоматизировать их смену, в т.ч. по таймеру и наступлению рассмотренных выше событий. Изображения можно растягивать между всеми дисплеями, индивидуально менять их способ растягивания и центрирования. Как и в предыдущем случае, в DisplayFusion присутствует модуль для автоматического скачивания обоев по текстовому запросу с различных онлайн-сервисов.

Касательно скринсейверов (хранителей экрана). Здесь DisplayFusion также позволяет устанавливать разные скринсейверы на все мониторы и применять к ним индивидуальные настройки запуска (время простоя компьютера, наступление события и т.д.).

И все это — далеко не полный перечень функциональных возможностей DisplayFusion.