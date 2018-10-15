Dual Monitor Tools — программа для управления двумя и более мониторами, подключенными к одному компьютеру, позволяющая, по-разному настраивать поведение перемещаемых между дисплеями окнами, быстро менять обои и т.д. Это бесплатная утилита, предназначенная для установки на компьютеры под управлением Windows XP и выше (32/64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа DUAL MONITOR TOOLS?

Программа Dual Monitor Tools окажется полезной для пользователей, которым приходится работать одновременно с двумя или более (вплоть до 19) мониторами. При помощи данной утилиты можно быстро настроить яркость на каждом из отдельных мониторов, развернуть отображаемое изображение на угол в 90/180/360 градусов (это к вопросу установки второго монитора в горизонтальном положении), переключать трансляцию с одного дисплея на другой.

Целью разработчика программы Dual Monitor Tools являлось обеспечение удобства и увеличение производительности работы пользователей за мультимониторными компьютерами. Потому основная часть функционала посвящена настройкам поведения окон и курсора мыши при их перемещении между несколькими дисплеями. Есть и дополнительный функционал — настройка обоев, получение скриншотов экрана, создание команд для автоматизации различных действий и другие.

Функции программы Dual Monitor Tools

Для удобства восприятия разобьем функциональные возможности утилиты Dual Monitor Tools на несколько категорий.

Управление курсором мыши

Пользователи Dual Monitor Tools имеют возможность тонко настроить поведение курсора мыши для удобства управления визуальными объектами в мультипониторных системах. Сюда относятся:

Настройка горячих клавиш для быстрого перемещения между мониторами и/или закрепления курсора на одном из дисплеев для предотвращения его перемещения между остальными экранами.

При активации функции прилипания курсора к краям экрана можно вручную задать время, в течение которого тот будет оставаться на активном дисплее перед тем, как перескочить на соседний.

Назначение клавиш-триггеров, при удержании которых программа будет автоматически менять настройки курсора, а при отпускании — возвращать их к первоначальным значениям.

Создание «мертвых зон/пространств» (Dead Space), через которые курсор не может быть перемещен с одного дисплея на другой (удобно при одновременном использовании вертикального и горизонтально стоящих мониторов).

Управление окнами

Настройкам поведения и функциям управления окон в Dual Monitor Tools уделено наибольшее внимание. Вот некоторые из них:

Возможность перемещения активных, произвольно выбранных неактивных или предварительно заданных окон между дисплеями по нажатию горячих клавиш.

Привязка горячих клавиш для выполнения над окнами, открытыми на любом из подключенных дисплеев, операций по свертыванию, развертыванию на весь экран, перемещению их в левую/правую/нижнюю/верхнюю часть экрана и т.д.

Назначение клавиш для быстрого размещения окон в одной из 8 зон, на которые программа условно делит экран, в т.ч. с возможностью их перемещения в выбранную зону любого из подключенных мониторов. При необходимости такие зоны можно создать самостоятельно.

Создание скриншотов и управление обоями

Касательно скриншотов — программа Dual Monitor Tools позволяет по нажатию горячих клавиш создавать снимки экрана или активного окна, открытым на любом из подключенных к компьютеру мониторов. Созданный скриншот автоматически открывается на заданном пользователем дисплее, что позволяет быстро ознакомиться с его содержимым без необходимости использования сторонних программ.

Касательно установки и смены обоев:

Возможность установки в качестве фона одного (картинка будет разбита на несколько — для каждого отдельного дисплея — равных частей) или нескольких (для каждого дисплея — свой фон) изображений.

Наличие функции автоматической смены обоев по таймеру, при изменении разрешения дисплея и/или загрузке операционной системы.

Создание собственной коллекции обоев из сохраненных на компьютере изображений либо скачанных автоматически с сервисов Flickr, Unsplash или Bing (обои подбираются в зависимости от заданного пользователем ключевого слова и/или выбранной тематики).

Автоматизация действий

В программе Dual Monitor Tools специальных предусмотрен модуль, позволяющий создавать самые различные команды, связанные с работой на компьютере с двумя мониторами. В качестве команд можно использовать любую доступную в приложении функцию. И помимо перемещения окон на указанный дисплей или создания скриншота, сюда также относится функция запуска внешних программ и выполнение пакетных BAT-файлов. Этот же модуль позволяет задавать в качестве команд изменение практически любых предусмотренных в Dual Monitor Tools настроек.

Разработчик утилиты хорошо постарался над способом запуска заданных команд. Пользователь при помощи горячих клавиш сначала вызывает окно со списком команд, а затем просто кликает мышкой по нужному. Но ввиду того, что все команды отобразить в небольшом окне никак не получится, разработчиком была предусмотрена возможность их поиска по ключевому слову.