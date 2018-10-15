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Dual Monitor Tools

Dual Monitor Tools

Программа для управления мультимониторными системами

5,0 (1)
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Актуальная версия 2.13
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История изменений

Версия 2.13

  • Добавлена защита от случайного перемещения меню «Пуск» и панели задач.
  • В таблице мониторов теперь отображается видеокарта, к которой подключён монитор.
  • Добавлен порядок мониторов сверху вниз и слева направо.
  • Теперь каждому физическому монитору можно назначить собственное имя.
  • Добавлена сортировка мониторов по имени.
  • Добавлена горячая клавиша для блокировки курсора на текущем мониторе.
  • Группу основного монитора теперь можно задавать по именам мониторов.

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Оценки программы

5,0

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