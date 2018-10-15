SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DisplayFusion

В данном списке представлены программы для замены DisplayFusion. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DisplayFusion, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

WOWpaper
WOWpaper

Версия 1.3.6

Программа для установки 4K-обоев рабочего стола

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (11)
Bing Wallpaper
Bing Wallpaper

Версия 1.1.469.0

Программа для автоматической смены обоев на рабочем столе

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Dual Monitor Tools
Dual Monitor Tools

Версия 2.13

Программа для управления мультимониторными системами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
John's Background Switcher
John's Background Switcher

Версия 6.1

Программа для автоматической смены обоев

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BioniX Wallpaper
BioniX Wallpaper

Версия 15.44

Программа для автоматической смены обоев на рабочем столе

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Actual Multiple Monitors
Actual Multiple Monitors

Версия 8.15

Программа для управления мультимониторными системами

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
UltraMon
UltraMon

Версия 3.4.1

Программа для управления группой мониторов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (19)