Actual Multiple Monitors — программа для настройки и управления двумя и более мониторами, позволяющая создать для каждого из них индивидуальный независимый рабочий стол со всеми вытекающими (меню Пуск, Панель задач и т.д.). Это условно-бесплатное приложение с бесплатным пробным периодом использования в 30 дней.
Программа предназначена для установки на ПК под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Actual Multiple Monitors?
Программа Actual Multiple Monitors улучшает пользовательский интерфейс Windows, способствуя обеспечению удобства при одновременной работе с несколькими мониторами. Установив утилиту, пользователь сможет получить на каждом из подключенных к ПК дисплеев такие важные элементы управления, как Панель задач, меню «Пуск», системный трей и менеджер задач (тот, что открывается клавишами Alt + Tab).
Также программа Actual Multiple Monitors создает для каждого из мониторов независимый рабочий стол с собственным набором значков для запуска приложений и даже собственными обоями. Оформление рабочих столов можно сохранять в файл-профили для переключения между ними в пару кликов мышью. Кроме того, утилита предоставляет функции для быстрого распределения окон между рабочими столами, как в ручном, так и в автоматическом (по заранее заданным условиям) режиме.
Функции программы Actual Multiple Monitors
Программа Actual Multiple Monitors обладает широкими функциональными возможностями и множеством технических особенностей:
Создание индивидуальной Панели задач
Используя Actual Multiple Monitors, пользователю не нужно перемещать курсор мыши на основной экран, чтобы получить доступ к Панели задач. Возможности программы позволяют получить полнофункциональную Панель задач на каждом подключенном к компьютеру дисплею. Независимо от того, с каким монитором работает пользователь, он получит Панель задач с функционалом Windows 7/8:
- Кнопка «Пуск» и Панели инструментов.
- Aero Peek и списки переходов.
- Область уведомлений (системный трей), часы и кнопка «Показать рабочий стол».
- Пользовательские группы панели задач
- Корзина на Панели задач и многое другое.
Разделитель рабочего стола
Разделитель позволяет разделить рабочий стол или каждый монитор на несколько непересекающихся друг с другом областей (т.н. тайлов). Если поместить окно в один из таких тайлов, то оно расширится только до границ этого тайла. Пользователь может создать множество макетов плитки с тайлами и быстро переключаться между ними по мере необходимости.
Функционал по распределению окон между мониторами
Программа Actual Multiple Monitors создает новые кнопки в строке заголовка каждого окна, которые дают мгновенный доступ к расширенным оконным функциям и позволяют применять их одним щелчком мыши. Например:
- Кнопка перемещения окна на другой монитор.
- Кнопка разворачивания окна на всю видимую область многомониторного рабочего стола (режим, когда один рабочий стол «растянут» на все мониторы).
- Кнопка для переключения звукового устройства, используемого окном для вывода звука.
Функции для геймеров
Геймеры оценят несколько функций Actual Multiple Monitors, которые были разработаны специально для улучшения игрового процесса с несколькими мониторами, делая его более привлекательным и удобным:
- Функция игнорирования деактивации. Служит для предотвращения сворачивания игры при параллельной работе с другими окнами. Используя эту функцию, геймеры смогут играть в свои любимые игры на одном дисплее и транслировать, просматривать веб-страницы, смотреть видео в полноэкранном режиме и т.д. на втором.
- Функция блокировки курсора мыши. Позволяет заблокировать указатель мыши в границах выбранного дисплея, чтобы предотвратить его выход за пределы окна с игрой.
Функции привязки окон
Если пользователь предпочитает упорядочивать окна вручную, Actual Multiple Monitors поможет сделать это быстрее и точнее, привязав определенный край перетаскиваемого окна к:
- Границе рабочего стола или монитора;
- Другими окнам (как изнутри, так и снаружи);
- Настраиваемой виртуальной сетке с заранее определенным размером ячейки.
Функции по установке обоев и хранителей экрана
Программа Actual Multiple Monitors позволяет настроить любой фон рабочего стола на нескольких дисплеях индивидуально. В качестве фона может применяться:
- Одно изображение, растянутое на все рабочие столы каждого дисплея;
- Индивидуальное изображение для каждого монитора;
- Индивидуальное слайд-шоу, работающее отдельно на каждом мониторе;
- Веб-слайд-шоу с использованием изображений из Google Image Search или Flickr.
В реализовано гибкое позиционирование изображения, т.к. его можно установить по центру, растянуть на весь экран, растянуть пропорционально, а также установить, предварительно обрезав до заданных размеров.
Помимо обоев, программа Actual Multiple Monitors также позволяет устанавливать хранители экрана (скринсейверы), как один для всех мониторов, так и индивидуальный для каждого из них.
Зеркалирование рабочего стола
Зеркальное отображение — это специальная функция Actual Multiple Monitors, позволяющая наблюдать за определенным окном, монитором или выделенной пользователем части рабочего стола в отдельном окне на другом мониторе. Это может быть полезно в различных ситуациях, например:
- При необходимости трансляции изображения с основного дисплея на два или более дополнительных монитора.
- При необходимости контролировать происходящее на другом дисплее в тех случаях, если он находится вне поля зрения пользователя (например, монитор повернут к клиенту или вообще расположен в другом помещении).
- При выступлении с докладом или презентацией: пользователь может работать с подготовленными материалами на основном дисплее, зеркально отображая необходимую его часть другой монитор, изображение с которого, в свою очередь, транслируется на проектор для демонстрации зрителям.