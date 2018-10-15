Actual Multiple Monitors — программа для настройки и управления двумя и более мониторами, позволяющая создать для каждого из них индивидуальный независимый рабочий стол со всеми вытекающими (меню Пуск, Панель задач и т.д.). Это условно-бесплатное приложение с бесплатным пробным периодом использования в 30 дней.

Программа предназначена для установки на ПК под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Actual Multiple Monitors?

Программа Actual Multiple Monitors улучшает пользовательский интерфейс Windows, способствуя обеспечению удобства при одновременной работе с несколькими мониторами. Установив утилиту, пользователь сможет получить на каждом из подключенных к ПК дисплеев такие важные элементы управления, как Панель задач, меню «Пуск», системный трей и менеджер задач (тот, что открывается клавишами Alt + Tab).

Также программа Actual Multiple Monitors создает для каждого из мониторов независимый рабочий стол с собственным набором значков для запуска приложений и даже собственными обоями. Оформление рабочих столов можно сохранять в файл-профили для переключения между ними в пару кликов мышью. Кроме того, утилита предоставляет функции для быстрого распределения окон между рабочими столами, как в ручном, так и в автоматическом (по заранее заданным условиям) режиме.

Функции программы Actual Multiple Monitors

Программа Actual Multiple Monitors обладает широкими функциональными возможностями и множеством технических особенностей:

Создание индивидуальной Панели задач

Используя Actual Multiple Monitors, пользователю не нужно перемещать курсор мыши на основной экран, чтобы получить доступ к Панели задач. Возможности программы позволяют получить полнофункциональную Панель задач на каждом подключенном к компьютеру дисплею. Независимо от того, с каким монитором работает пользователь, он получит Панель задач с функционалом Windows 7/8:

Кнопка «Пуск» и Панели инструментов.

Aero Peek и списки переходов.

Область уведомлений (системный трей), часы и кнопка «Показать рабочий стол».

Пользовательские группы панели задач

Корзина на Панели задач и многое другое.

Разделитель рабочего стола

Разделитель позволяет разделить рабочий стол или каждый монитор на несколько непересекающихся друг с другом областей (т.н. тайлов). Если поместить окно в один из таких тайлов, то оно расширится только до границ этого тайла. Пользователь может создать множество макетов плитки с тайлами и быстро переключаться между ними по мере необходимости.

Функционал по распределению окон между мониторами

Программа Actual Multiple Monitors создает новые кнопки в строке заголовка каждого окна, которые дают мгновенный доступ к расширенным оконным функциям и позволяют применять их одним щелчком мыши. Например:

Кнопка перемещения окна на другой монитор.

Кнопка разворачивания окна на всю видимую область многомониторного рабочего стола (режим, когда один рабочий стол «растянут» на все мониторы).

Кнопка для переключения звукового устройства, используемого окном для вывода звука.

Функции для геймеров

Геймеры оценят несколько функций Actual Multiple Monitors, которые были разработаны специально для улучшения игрового процесса с несколькими мониторами, делая его более привлекательным и удобным:

Функция игнорирования деактивации. Служит для предотвращения сворачивания игры при параллельной работе с другими окнами. Используя эту функцию, геймеры смогут играть в свои любимые игры на одном дисплее и транслировать, просматривать веб-страницы, смотреть видео в полноэкранном режиме и т.д. на втором.

Функция блокировки курсора мыши. Позволяет заблокировать указатель мыши в границах выбранного дисплея, чтобы предотвратить его выход за пределы окна с игрой.

Функции привязки окон

Если пользователь предпочитает упорядочивать окна вручную, Actual Multiple Monitors поможет сделать это быстрее и точнее, привязав определенный край перетаскиваемого окна к:

Границе рабочего стола или монитора;

Другими окнам (как изнутри, так и снаружи);

Настраиваемой виртуальной сетке с заранее определенным размером ячейки.

Функции по установке обоев и хранителей экрана

Программа Actual Multiple Monitors позволяет настроить любой фон рабочего стола на нескольких дисплеях индивидуально. В качестве фона может применяться:

Одно изображение, растянутое на все рабочие столы каждого дисплея;

Индивидуальное изображение для каждого монитора;

Индивидуальное слайд-шоу, работающее отдельно на каждом мониторе;

Веб-слайд-шоу с использованием изображений из Google Image Search или Flickr.

В реализовано гибкое позиционирование изображения, т.к. его можно установить по центру, растянуть на весь экран, растянуть пропорционально, а также установить, предварительно обрезав до заданных размеров.

Помимо обоев, программа Actual Multiple Monitors также позволяет устанавливать хранители экрана (скринсейверы), как один для всех мониторов, так и индивидуальный для каждого из них.

Зеркалирование рабочего стола

Зеркальное отображение — это специальная функция Actual Multiple Monitors, позволяющая наблюдать за определенным окном, монитором или выделенной пользователем части рабочего стола в отдельном окне на другом мониторе. Это может быть полезно в различных ситуациях, например: