SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги UltraMon

В данном списке представлены программы для замены UltraMon. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UltraMon, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Dual Monitor Tools
Dual Monitor Tools

Версия 2.13

Программа для управления мультимониторными системами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DisplayFusion
DisplayFusion

Версия 12.0.1.0

Программа для управления несколькими мониторами, подключенными к одному ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Actual Multiple Monitors
Actual Multiple Monitors

Версия 8.15

Программа для управления мультимониторными системами

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)