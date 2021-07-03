SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SeaTools for DOS

В данном списке представлены программы для замены SeaTools for DOS. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SeaTools for DOS, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

HDD Low Level Format Tool
HDD Low Level Format Tool

Версия 4.40

Программа для низкоуровневого форматирования жестких дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Western Digital Data Lifeguard Diagnostic
Western Digital Data Lifeguard Diagnostic

Версия 1.37

Программа для диагностики и обслуживания жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)