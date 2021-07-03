Western Digital Data Lifeguard Diagnostic (она же WinDlg) — программа для диагностики состояния жестких дисков, восстановления медленных и нечитаемых секторов, чтения SMART-атрибутов устройств, а также полного стирания данных с них.

Это бесплатная утилита, разработанная, в первую очередь, для работы с жесткими дисками производства компании Western Digital Corporation, однако она поддерживает устройства и от сторонних производителей. Интерфейс программы выполнен на английском языке. Поддерживаемые операционные системы — Windows 7 и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Western Digital Data Lifeguard Diagnostic?

Программа WinDlg предназначена для тестирования состояния жестких дисков Western Digital. Также поддерживает устройства от других производителей, но разработчики не гарантируют эффективность ее работы с ними. Утилита способна проверять состояние накопителей в одном из двух режимов — быстром (поверхностная проверка) и глубоком. При быстром тестировании программа обнаруживает логические ошибки и предлагает их восстановление, для чего, в свою очередь, используется режим глубокого тестирования.

Кроме того, программа Western Digital Data Lifeguard Diagnostic способна считывать SMART-атрибуты жестких дисков и полностью стирать с них данные. Последнюю функцию принято именовать низкоуровневым форматированием, на самом деле таковым не являющимся. Тем не менее, полное стирание помогает избавиться от любых проблем, связанных с ошибками файловых систем, файлов-загрузчиков и т.д., а также избавить от вирусов, записавших себя в загрузочную область устройства.

Функции Western Digital Data Lifeguard Diagnostic

У утилиты Western Digital Data Lifeguard Diagnostic есть три активные функции:

Быстрое тестирование

Быстрый тест позволяет за короткий промежуток времени и с высокой степенью уверенности определить, что накопитель не имеет дефектов. Но для максимальной уверенности в этом рекомендуется все же запускать расширенный/глубокий тест. Данный режим тестирования может быть недоступен на жестких дисках дисков IDE и SCSI-типа, а также внешних накопителях, работающих через USB 3.0.

Этот тест проверяет статус SMART накопителя и запускает встроенную в него функцию самотестирования (Drive Self Test или DST), если таковая поддерживается им. Если накопитель не поддерживает данную функцию, программа выполняет тестирование путем чтения данных. В этом случае считывается 10% внешнего диаметра (OD-зона) и 10% внутреннего диаметра (ID-зона) диска. Операции ввода-вывода ограничены первыми и последними 2 миллионами секторами в зонах ID и OD, в противном случае тест бы занял очень много времени на винчестерах с большим объемом.

Глубокое тестирование

Данная функция предназначена для обнаружения медленных и нечитаемых секторов их последующего восстановления методом переназначения (ремап). Если обнаружен сбойный сектор, программа может перестать отвечать несколько минут. По умолчанию глубокое тестирование является неразрушающим (данные не удаляются). Но если активировать опцию автоматического восстановления при обнаружении поврежденных секторов, тогда часть данных может быть утеряна (потому их следует предваритель перенести на другой накопитель).

Расширенный тест сканирует всю поверхность диска от LBA № 0 до максимального LBA. При обнаружении сбойного сектора будет предложено восстановить его. Если пользователь даст согласие на операцию, программа запишет нули в поврежденный сектор. В последствие это приведет к тому, что микропрограмма жесткого диска занес поврежденный сектор в специальную таблицу и переназначит его адрес неповрежденным сектором. Это и называется ремапом.

Стирание

У функции имеются две опции — быстрое (Quick Erase) и полное (Full Erase) стирание. Быстрый режим обычно используется для стирания файловых систем с целью удаления всех созданных локальных томов. В этом случае удаляются первые и последние 10% секторов диска или первый и последний миллион секторов (в зависимости от того, что меньше). Операция занимает немного времени.

Полное удаление стирает весь диск, и это может занять несколько часов (в зависимости от размера диска и производительности системы). Если после быстрого стирания остается возможность восстановления данных (при использовании соответствующих программ), то после полного стирания их уже нельзя будет восстановить.