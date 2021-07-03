SeaTools for DOS — программа для диагностики жестких дисков с возможностью полного затирания данных (включая загрузочные области) на них. Первоначально утилита разработана для работы с винчестерами производства Seagate, но последняя версия не предъявляет никаких требований к маркам и моделям запоминающих устройств.

Это бесплатная загрузочная программа, запускающаяся только с оптических дисков или USB-накопителей при включении компьютера (т.е. вместо операционной системы).

Зачем нужна программа SeaTools for DOS?

Программа SeaTools for DOS содержит несколько диагностических тестов, позволяющих выявить и устранить проблемы в работе жестких дисков, которые привели к невозможности доступа к хранимым на них данным или даже к невозможности обнаружения устройства компьютером. Помимо тестирования, утилита также способна ограничивать емкость винчестеров, стирать нулевую дорожку и полностью «затирать» всю поверхность диска, заполняя ее логическими нулями.

Программу SeaTools for DOS часто используют для восстановления медленных и нечитаемых секторов, не затрагивая при этом хранящиеся на диске данные.

Функции SeaTools for DOS

Утилита SeaTools for DOS имеет три основные и шесть дополнительных (расширенных) функций. К числу основных относятся:

Короткое/быстрое тестирование (Short test). Запуск функции самотестирования жесткого диска (DST или Disk Self Test), если таковая присутствует в прошивке устройства. Она предназначена для проверки общего состояния жесткого диска, обнаружения и исправления логически поврежденных файлов. Если устройство не поддерживает DST, программа вместо этого запускает проверку чтения данных.

Длинное/глубокое тестирование (Long test). В отличие от предыдущего теста, глубокое тестирование подразумевает проверку каждого отдельного сектора жесткого диска. Если в процессе будут обнаружены нечитаемые или медленные сектора, программой будут предприняты попытки исправить их.

Акустическое тестирование (Acoustic test). Данная функция уменьшает скорость вращения диска, что позволяет определить, связан ли исходящий из системного блока шум с работой винчестера или чем-либо иным.

К числу расширенных функций программы SeaTools for DOS относятся:

Уменьшение объема диска до 32-х Гб (Set Capacity to 32GB). Может потребоваться только в случае, если винчестер следует установить на старый компьютер с процессором типа Pentium 3 или ниже.

Установка объема произвольного размера (Set Capacity manually). Используется для создания на диске нужного количества адресов логических блоков для его последующего использования в RAID-массивах.

Установка максимальной емкости (Set Capacity to MAX). Используется для отмены работы предыдущих двух функций, а также для снятия ограничений объема жесткого диска со стороны производителей или предыдущих пользователей.

Стирание нулевой дорожки (Erase Track Zero). Функция удаляет с диска все логические разделы и данные (точнее — таблица файловой системы, что оставляет возможность восстановления данных).

Стирание данных по времени (Timed Erase). По сути, это то же самое, что стирание нулевой дорожки, но операция производится несколько раз в течение 10, 20 или 90 секунд. Используется в случаях, когда после стирания нулевой дорожки какие-то данные по-прежнему остаются нетронутыми (как, например, файлы-загрузчики).

Полное стирание данных (Full Erase). Функция записывает во все сектора диска логические нули, удаляя все сохраненные данные без возможности их восстановления. Можно использовать совместно с глубоким тестированием с целью восстановления поврежденных секторов. Также затрагиваются данные, хранимые в загрузочных секторах винчестера, что позволяет удалить вирусы, скопировавшие сами себя в эту область.

Как пользоваться программой SeaTools for DOS?

Для использования утилиты SeaTools for DOS требуется создать загрузочный CD/DVD-диск либо USB-флешку. В нашей статье «Программы для создания загрузочной флешки Windows» можно ознакомиться с бесплатными утилитами, позволяющими записать SeaTools for DOS на USB-флешку. Если в качестве носителя оптический диск используется, можно обойтись использованием стандартных инструментов Windows (см. скриншоты):

Кликните правой кнопкой мыши по скачанному с этой страницы ISO-файлу (это образ диска с программой SeaTools for DOS), выберите из меню пункт «Записать образ диска».

В открывшемся окне выберите букву дисковода и нажмите кнопку «Записать».

Дальнейшие действия:

Загрузитесь с диска или флешки (подробней о том, как это сделать, можно почитать здесь).

На экране сразу появится основное окно программы SeaTools for DOS. Из вкладки «Tests» можно запустить основные функции тестирования, а из вкладки «Advanced Features» — расширенные функции (на скриншоте ниже показан запуск функции полного стирания данных).