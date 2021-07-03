SeaTools for DOS — программа для диагностики жестких дисков с возможностью полного затирания данных (включая загрузочные области) на них. Первоначально утилита разработана для работы с винчестерами производства Seagate, но последняя версия не предъявляет никаких требований к маркам и моделям запоминающих устройств.
Это бесплатная загрузочная программа, запускающаяся только с оптических дисков или USB-накопителей при включении компьютера (т.е. вместо операционной системы).
Зачем нужна программа SeaTools for DOS?
Программа SeaTools for DOS содержит несколько диагностических тестов, позволяющих выявить и устранить проблемы в работе жестких дисков, которые привели к невозможности доступа к хранимым на них данным или даже к невозможности обнаружения устройства компьютером. Помимо тестирования, утилита также способна ограничивать емкость винчестеров, стирать нулевую дорожку и полностью «затирать» всю поверхность диска, заполняя ее логическими нулями.
Программу SeaTools for DOS часто используют для восстановления медленных и нечитаемых секторов, не затрагивая при этом хранящиеся на диске данные.
Функции SeaTools for DOS
Утилита SeaTools for DOS имеет три основные и шесть дополнительных (расширенных) функций. К числу основных относятся:
- Короткое/быстрое тестирование (Short test). Запуск функции самотестирования жесткого диска (DST или Disk Self Test), если таковая присутствует в прошивке устройства. Она предназначена для проверки общего состояния жесткого диска, обнаружения и исправления логически поврежденных файлов. Если устройство не поддерживает DST, программа вместо этого запускает проверку чтения данных.
- Длинное/глубокое тестирование (Long test). В отличие от предыдущего теста, глубокое тестирование подразумевает проверку каждого отдельного сектора жесткого диска. Если в процессе будут обнаружены нечитаемые или медленные сектора, программой будут предприняты попытки исправить их.
- Акустическое тестирование (Acoustic test). Данная функция уменьшает скорость вращения диска, что позволяет определить, связан ли исходящий из системного блока шум с работой винчестера или чем-либо иным.
К числу расширенных функций программы SeaTools for DOS относятся:
- Уменьшение объема диска до 32-х Гб (Set Capacity to 32GB). Может потребоваться только в случае, если винчестер следует установить на старый компьютер с процессором типа Pentium 3 или ниже.
- Установка объема произвольного размера (Set Capacity manually). Используется для создания на диске нужного количества адресов логических блоков для его последующего использования в RAID-массивах.
- Установка максимальной емкости (Set Capacity to MAX). Используется для отмены работы предыдущих двух функций, а также для снятия ограничений объема жесткого диска со стороны производителей или предыдущих пользователей.
- Стирание нулевой дорожки (Erase Track Zero). Функция удаляет с диска все логические разделы и данные (точнее — таблица файловой системы, что оставляет возможность восстановления данных).
- Стирание данных по времени (Timed Erase). По сути, это то же самое, что стирание нулевой дорожки, но операция производится несколько раз в течение 10, 20 или 90 секунд. Используется в случаях, когда после стирания нулевой дорожки какие-то данные по-прежнему остаются нетронутыми (как, например, файлы-загрузчики).
- Полное стирание данных (Full Erase). Функция записывает во все сектора диска логические нули, удаляя все сохраненные данные без возможности их восстановления. Можно использовать совместно с глубоким тестированием с целью восстановления поврежденных секторов. Также затрагиваются данные, хранимые в загрузочных секторах винчестера, что позволяет удалить вирусы, скопировавшие сами себя в эту область.
Как пользоваться программой SeaTools for DOS?
Для использования утилиты SeaTools for DOS требуется создать загрузочный CD/DVD-диск либо USB-флешку. В нашей статье «Программы для создания загрузочной флешки Windows» можно ознакомиться с бесплатными утилитами, позволяющими записать SeaTools for DOS на USB-флешку. Если в качестве носителя оптический диск используется, можно обойтись использованием стандартных инструментов Windows (см. скриншоты):
- Кликните правой кнопкой мыши по скачанному с этой страницы ISO-файлу (это образ диска с программой SeaTools for DOS), выберите из меню пункт «Записать образ диска».
- В открывшемся окне выберите букву дисковода и нажмите кнопку «Записать».
Дальнейшие действия:
- Загрузитесь с диска или флешки (подробней о том, как это сделать, можно почитать здесь).
На экране сразу появится основное окно программы SeaTools for DOS. Из вкладки «Tests» можно запустить основные функции тестирования, а из вкладки «Advanced Features» — расширенные функции (на скриншоте ниже показан запуск функции полного стирания данных).