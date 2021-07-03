HDD Low Level Format Tool — программа для низкоуровневого форматирования жестких дисков и различных типов USB-накопителей. Это условно-бесплатное программное обеспечение, которым можно пользоваться бесплатно в некоммерческих целях (но присутствует ограничения по скорости работы — не более 180 Гб в час).

Программа предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Предусмотрены инсталлируемая и портативная версии. Интерфейс утилиты выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа HDD Low Level Format Tool?

Основное предназначение утилиты HDD Low Level Format Tool — форматирование различных типов накопителей данных, куда относятся:

Жесткие диски, использующие интерфейсы S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SAS и SCSI. Поддерживаются винчестеры практически всех существующих производителей.

Внешние жесткие диски, подключаемые к ПК посредством интерфейсов USB или FIREWIRE.

Твердотельные накопители (SSD-диски).

Различные разновидности карт памяти (Flash-карты), используемые в смартфонах, цифровых фотоаппаратах и других типах мобильных устройств: SD, MemoryStick, MMC, CompactFlash (их следует подключать к компьютеру при использовании карт-ридеров).

Важно понимать, что HDD Low Level Format Tool выполняет логическое низкоуровневое форматирование, заключающееся в «затирании» всего дискового пространства логическими нулями. Данная процедура никак не относится к физическому низкоуровневому форматированию, каковому подвергаются жесткие диски только на стадии их изготовления на заводе. Т.е., использование данной программы не решит проблем с физическими повреждениями поверхности диска

Но производимое программой HDD Low Level Format Tool форматирование может применяться в следующих задачах:

Восстановление нечитаемых/медленных секторов (только логически неисправных блоков, т.е. бэд-блоков, ставших таковыми вследствие ошибок, а не физических воздействий на поверхность диска).

Удаление данных с носителя без возможности их восстановления при помощи соответствующего программного обеспечения (в этих целях рекомендуется запускать процедуру несколько раз).

Удаление с жесткого диска некоторых типов вирусов, копирующих себя в загрузочную область логического тома (во время работы операционной системы антивирусные программы не могут получить доступ в эту область, вследствие чего вирусу удается скрыться).

Также у программы HDD Low Level Format Tool есть дополнительная полезная функция — считывание SMART-атрибутов с запоминающих устройств.

Как пользоваться программой HDD Low Level Format Tool?

Утилита HDD Low Level Format Tool предельно простая в использовании, не требует никакой настройки. Сразу после запуска достаточно выбрать форматируемый диск, нажать «Continue», открыть на следующей странице вкладку «LOW-LEVEL FORMAT» и кликнуть по кнопке «FORMAT THIS DEVICE». Если требуется выполнить быстрое форматирование (удаление логических томов и загрузочной записи MBR) без затирания всего диска, на последнем шаге следует задействовать опцию «Perform quick wipe».