Низкоуровневое форматирование жесткого диска — инструкции и программы

В интернете можно встретить тысячи постов, в которых советуется выполнить низкоуровневое форматирование жесткого диска в случаях, когда тот «обзавелся» нечитаемыми/поврежденными секторами (т.н. бэд-блоки, бэды, bad-blocks). Для реализации этой задачи используются специализированные утилиты. Но выполняемая такими программами операция не является низкоуровневым форматированием — просто ее так принято именовать.
Что такое низкоуровневое форматирование на самом деле?
Низкоуровневое форматирование — это один из этапов производства жестких дисков, а не какая-либо операция, выполняемая системными/сервисными утилитами. Как известно, хранимая на винчестерах информация записана в виде нулей и единиц на магнитной поверхности диска в строго определенном порядке.
Чтобы считывающая головка смогла переместиться в нужное место, ей нужно точно "знать" адрес сектора, куда записаны (или будут записаны) данные. И все эти адреса хранятся в специальной — служебной области жесткого диска. Процесс заполнения данной области информацией (адресами секторов и не только) — это и есть низкоуровневое форматирование, а точнее — предпоследний его этап. Перед этим поверхность жесткого диска физически разбивается на дорожки, секторы и межсекторные интервалы, что осуществляется при помощи производственного оборудования.
А вот последний этап низкоуровневого форматирования уже напоминает процедуру, выполняемую специализированными утилитами по восстановлению (хотя это нельзя назвать восстановлением) битых секторов. Заключается он в сканировании всей поверхности диска на предмет нечитаемых секторов, образующихся в процессе создания на ней дорожек, секторов и межсекторных интервалов, и последующем создании в служебной области таблицы дефектов с адресами обнаруженных (заводских) бэдов. Занесенные в эту таблицу адреса в дальнейшем будут проигнорированы считывающей головкой, т.е. она не будет ничего туда записывать.
То же самое делают и утилиты по восстановлению битых секторов. Они также сканируют диск, ищут на его поверхности нечитаемые секторы, создают таблицу с их адресами. Разница только в том, что таблица эта хранится не в служебной, а в специально выделенной для этого области диска. Само же восстановление бэдов — это замещение нечитаемых секторов "здоровыми" секторами, что расположены еще в одной — резервной — области диска. Понятно, что замещение — не физическое, а логическое (адрес бэд-блока замещаются на адрес "здорового" блока). Данная процедура именуется ремапом (remap).
Для увеличения эффективности ремапа зачастую следует (или с этого начинается) процесс полного стирания данных на жестком диске путем заполнения всей его поверхности логическими нулями. И именно эту процедуру принято считать низкоуровневым форматированием. Но это обычными пользователями. Профессионалы именуют ее «псевдонизкоуровневым» форматированием (но мы не будем использовать этот термин).
Когда нужно низкоуровневое форматирование жесткого диска?
Полное затирание данных на жестком диске может использоваться в следующих случаях:
- Для восстановления битых секторов для увеличения эффективности операции ремапа (то, о чем говорилось в предыдущей части статьи).
- При необходимости удалить данные с винчестера без возможности их восстановления (в таких случаях процедура может проводиться несколько раз).
- Для исправления логических ошибок, возникших при нарушении целостности данных или ошибках в файловой системе.
- При удалении с жесткого диска вирусов, скопировавших себя в загрузочную область логического тома (во время работы операционной системы антивирусные программы не могут получить доступа в эту область, вследствие чего им не удается окончательно победить вирус).
Отдельно отметим, что низкоуровневое форматирование в рамках процедуры ремапа эффективно только в случаях, если жесткий диск не имеет механических и электрических неисправностей. Если же таковые присутствуют, то количество бэд-блоков будет увеличиваться как при записи, так и считывании данных, в т.ч. и при обработке их утилитой для восстановления битых секторов.
И, конечно, никакое форматирование в домашних условиях не поможет в устранении сильных механических дефектов, неестественных звуков при работе жесткого диска или ошибках в его встроенном программном обеспечении (прошивке), приводящих к самопроизвольным отключениям устройства во время работы или иным сбоям.
Программы для низкоуровневого форматирования жестких дисков
Все существующие утилиты для низкоуровневого форматирования жестких дисков можно условно разбить на две категории — универсальные и узкоспециализированные. К первым относятся программы, работающие с любыми (или почти) моделями винчестеров. Вторая категория — это фирменные утилиты, разработанные производителем устройства. Но стоит отметить, что некоторые из них могут применяться и для затирания данных и даже восстановления бэд-блоков (ремапа) на жестких дисках других производителей.
Прежде чем запускать процедуру форматирования, убедитесь, что нужные данные с жесткого диска были перенесены на другой носитель — все они будут удалены без возможности восстановления.
HDD LLF Low Level Format Tool
HDD LLF Low Level Format Tool — бесплатная для личного использования программа, имеющая всего одну функцию (не считая возможность считывания SMART-атрибутов) — низкоуровневое форматирование винчестеров. Правда, у бесплатной версии есть ограничение по скорости работы — не более 180 гигабайт обработанной поверхности диска в час (т.е. 2-х терабайтный винчестер она будет форматировать в течение 10 часов, примерно). Чтобы снять это ограничение, нужно будет купить лицензию (для личного пользования цена на момент написания статьи составляла символические 3,3$).
Утилита HDD LLF Low Level Format Tool является универсальной — поддерживает жесткие диски от множества производителей, включая Samsung, Maxtor, Seagate, Western Digital (WD), Toshiba, Quantum, IBM. Она также работает с разными типами дисков — SCSI, SATA, SAS, IDE и даже SSD и USB, но последние два нас не интересуют.
Пользоваться программой предельно просто:
- Выбираем диск и нажимаем кнопку «Continue»:
- В следующем окне переходим во вкладку «Low-Level Format» и нажимаем кнопку «Fomat This Device»:
- Если в этом окне отметить флажком опцию «Perform quick wipe», то с диска будет удалена только файловая система и загрузочная запись MBR (используется в случаях, когда необходимо избавиться от логических ошибок, связанных с файловой системой).
На этом все — останется дождаться окончания процесса форматирования.
SeaTools for DOS
SeaTools for DOS — довольно старая (последнее обновление было 2010 году), но по-прежнему востребованная утилита для тестирования, диагностики и стирания/форматирования жестких дисков. Эта бесплатная программа разработана известным производителем винчестеров — SeaGate, однако большинство ее функций применимо к вообще любым жестким дискам.
Сразу скажем, что утилиту SeaTools for DOS невозможно запустить из-под Windows. Ее следует записать на загрузочный носитель — оптический диск или флешку. Проще всего это сделать при использовании CD/DVD-диска (в случае с флешками нужно использовать специальные программы):
- Правый клик по скачанному ISO-файлу (доступен по ссылке выше), выбираем пункт «Записать образ диска»:
- В открывшемся окне выбираем букву оптического привода (дисковода) и нажимаем кнопку «Записать», ждем несколько минут:
Выключаем компьютер и загружаемся с диска. На экране отобразится окно программы SeaTools for DOS — в разделе «Advanced Features» нужно будет выбрать функцию «Full Erase»:
Дальше программа все сделает сама.
Western Digital Data Lifeguard Diagnostic
Еще одна программа от производителя жестких дисков, но на этот раз — Western Digital (WD). Она бесплатная и может применяться к винчестерам от других компаний (по крайней мере, функция форматирования точно работает). Пользоваться ею также просто, как и в случае с HDD LLF Low Level Format Tool:
- В списке «Physical Drive» (тот, что сверху) выбираем нужный диск, затем — над списком — кликаем по иконке с изображением привода:
- Откроется небольшое окно, в котором нужно будет выделить опцию «Erase» и нажать кнопку «Start»:
Завершим обзор программ повторным упоминанием о том, что все они не осуществляют форматирование диска, как таковое, а лишь заполняют всю их поверхность логическими нулями. Тем не менее, такое «псевдонизкоуровневое» форматирование помогает устранить разнообразные неисправности в работе винчестера, в т.ч. и битые сектора (это как повезет, ведь жесткий диск — довольно "капризное" устройство).
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