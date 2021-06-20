Низкоуровневое форматирование жесткого диска — инструкции и программы

В интернете можно встретить тысячи постов, в которых советуется выполнить низкоуровневое форматирование жесткого диска в случаях, когда тот «обзавелся» нечитаемыми/поврежденными секторами (т.н. бэд-блоки, бэды, bad-blocks). Для реализации этой задачи используются специализированные утилиты. Но выполняемая такими программами операция не является низкоуровневым форматированием — просто ее так принято именовать.

Что такое низкоуровневое форматирование на самом деле?

Низкоуровневое форматирование — это один из этапов производства жестких дисков, а не какая-либо операция, выполняемая системными/сервисными утилитами. Как известно, хранимая на винчестерах информация записана в виде нулей и единиц на магнитной поверхности диска в строго определенном порядке.

Чтобы считывающая головка смогла переместиться в нужное место, ей нужно точно "знать" адрес сектора, куда записаны (или будут записаны) данные. И все эти адреса хранятся в специальной — служебной области жесткого диска. Процесс заполнения данной области информацией (адресами секторов и не только) — это и есть низкоуровневое форматирование, а точнее — предпоследний его этап. Перед этим поверхность жесткого диска физически разбивается на дорожки, секторы и межсекторные интервалы, что осуществляется при помощи производственного оборудования.

А вот последний этап низкоуровневого форматирования уже напоминает процедуру, выполняемую специализированными утилитами по восстановлению (хотя это нельзя назвать восстановлением) битых секторов. Заключается он в сканировании всей поверхности диска на предмет нечитаемых секторов, образующихся в процессе создания на ней дорожек, секторов и межсекторных интервалов, и последующем создании в служебной области таблицы дефектов с адресами обнаруженных (заводских) бэдов. Занесенные в эту таблицу адреса в дальнейшем будут проигнорированы считывающей головкой, т.е. она не будет ничего туда записывать.

То же самое делают и утилиты по восстановлению битых секторов. Они также сканируют диск, ищут на его поверхности нечитаемые секторы, создают таблицу с их адресами. Разница только в том, что таблица эта хранится не в служебной, а в специально выделенной для этого области диска. Само же восстановление бэдов — это замещение нечитаемых секторов "здоровыми" секторами, что расположены еще в одной — резервной — области диска. Понятно, что замещение — не физическое, а логическое (адрес бэд-блока замещаются на адрес "здорового" блока). Данная процедура именуется ремапом (remap).

Для увеличения эффективности ремапа зачастую следует (или с этого начинается) процесс полного стирания данных на жестком диске путем заполнения всей его поверхности логическими нулями. И именно эту процедуру принято считать низкоуровневым форматированием. Но это обычными пользователями. Профессионалы именуют ее «псевдонизкоуровневым» форматированием (но мы не будем использовать этот термин).