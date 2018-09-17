SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NoteBook FanControl

В данном списке представлены программы для замены NoteBook FanControl. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NoteBook FanControl, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Fan Control
Fan Control

Версия 283

Программа для управления кулерами компьютера

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (37)
SpeedFan
SpeedFan

Версия 4.52

Программа мониторинга для Windows

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (36)