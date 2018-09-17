NoteBook FanControl — программа для управления вентиляторами охлаждения (кулерами) у ноутбуков от различных производителей. Это бесплатное программное обеспечение, разработанное программистом-любителем. Утилита подходит не для всех существующих ноутбуков, поддерживается операционными системами Windows 7 и выше (32 и 64 бит), не имеет перевода на русский язык.

Программа не обновляется с апреля 2019 года, но продолжает работать и помогать управлять вентиляторами ноутбуков.

ПРОГРАММА NOTEBOOK FANCONTROL

Многие пользователи ноутбуков сталкиваются с различными проблемами, вызванными некорректной работой вентиляторов охлаждения центрального процессора, графического адаптера или корпуса (общий кулер). Это может быть непрерывная работа кулеров на максимальных оборотах даже в случае, когда на ноутбуке не запущено ресурсоемкое приложение (например, игры), либо, наоборот, чрезмерно малая скорость их вращения, что приводит к перегреву и самопроизвольному выключения компьютера.

Программа NoteBook FanControl помогает решить данные проблемы, т.к. предназначена она для регулировки скорости вращения вентиляторов. А это, в свою очередь, осуществляется путем увеличения или уменьшения напряжения, подаваемого на кулеры.

Фиксация скорости вращения кулеров

Утилита NoteBook FanControl предоставляет пользователю возможность вручную выставить требуемую скорость вращения вентиляторов, которая будет поддерживаться в течение всей сессии работы ноутбука. Это, к примеру, может помочь решить проблему с сильным нагревом охлаждаемого компонента компьютера при загрязнении кулера пылью.

Хоть ноутбук и способен самостоятельно регулировать скорость его вращения в зависимости от текущей температуры центрального или графического процессора, он все же не учитывает фактор загрязнения. Запыленный вентилятор вращается медленнее, но компьютер этого не учитывает, выставляя такую величину подаваемого на него напряжения, которая заложена производителем.

Добавим, что способность программы NoteBook FanControl фиксировать скорость вращения кулеров зачастую используется в целях разгона центрального или графического процессора на игровых ноутбуках. Оверлокеры подстраховываются, выставляя максимальное значение скорости вращения вентиляторов, перед непосредственным разгоном ЦП или ГП.

Автоматическая регулировка скорости вращения кулеров

Ввиду возникновения разнообразных программных ошибок, скорость вращения вентиляторов охлаждения у ноутбука может находиться на максимально высоком уровне, независимо от текущей температуры процессора или видеокарты. Это приводит к возникновению шума даже в те моменты, когда компьютер просто находится в режиме простоя, не выполняя никаких задач (кроме отображения рабочего стола). Кроме того, высокая скорость вращения кулеров становится причиной быстрого расхода заряда аккумулятора при работе ноутбука в автономном режиме.

Программа NoteBook FanControl может взять на себя роль управления величиной напряжения, подаваемого на кулеры. Она сама будет отслеживать температуру охлаждаемого компонента, увеличивая или уменьшая скорость вращения ответственного вентилятора.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ NOTEBOOK FANCONTROL?

На момент написания обзора программа NoteBook FanControl поддерживала чуть более 200 моделей ноутбуков Acer, Asus, Dell, Fujitsu, Gigabyte, HP, Lenovo, Medion, Sony, Toshiba и некоторых других производителей. Если в этом списке присутствует лэптоп пользователя, то использование программы сводится к нескольким простым шагам (см. скриншоты ниже):

В верхней части окна программы в меню «Select config» выбираем модель ноутбука. В блоке «Fan control service status» переводим переключатель в положение «Enabled», что приведет к активации функции контроля кулера (или нескольких — зависит от модели лэптопа). Ниже отобразятся ползунки, с помощью которых и настраивается скорость вращения кулеров. Если сдвинуть его до упора вправо, программа перейдет в автоматический режим управления.

Стоит иметь в виду, что управление скоростью вращением кулеров осуществляется по заданной разработчиком программы схеме. Более опытные пользователи могут изменить конфигурацию любой из доступных схем, кликнув по кнопке «Edit» в окошке выбора модели ноутбука.

ЕСЛИ МОДЕЛЬ НОУТБУКА ОТСУТСТВУЕТ В СПИСКЕ NOTEBOOK FANCONTROL

Утилита NoteBook FanControl поддерживает возможность создания собственных и импорта сторонних профилей с настройками, обеспечивающими поддержку программой тех или иных моделей ноутбуков. На странице разработчика на сервисе GitHub присутствуют все необходимые инструкции, но на английском языке.