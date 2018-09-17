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NoteBook FanControl

NoteBook FanControl

Программа для управления скоростью вращения вентиляторами охлаждения у ноутбуков

2,9 (59)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.6.3
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История изменений

Версия 1.6.3

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Оценки программы

2,9

59 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о NoteBook FanControl

3 отзыва

Silent God

The sandbox VirusTotal Josebox flags this file as: EVADER
Этот сайт с вирусней давно пора прикрыть.

SoftSalad

Результат проверки программы - https://www.virustotal.com/gui/file/5a42531f3a051dbd9664b1ff41a6cdbfbb34bc71a91db719b8fe94829594ebaa
Всего лишь 1 детект антивируса.
Вы должны понимать, что это вполне нормальная ситуация. Всем антивирусам сложно угодить, а правила у всех индивидуальные.
Для примера посмотрите результат проверки Opera - https://www.virustotal.com/gui/file-analysis/ZDliMDBhZmQ5NGY5NDJjYmRjNmJmZTU0ZTZiOTQxZTE6MTY3Njk3MzI3Mw==

slava golyamin

просит ноутбук разрешения на установку программы из неизвестного источника и изменения настроек ноутбука