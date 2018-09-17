Fan Control — программа для регулировки скорости вращения кулеров процессора, видеокарты и материнской платы (дополнительно установленные кулеры, например — для продувки системного блока). Это полностью бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Fan Control?

Fan Control — системная утилита, предназначенная для контроля скорости вращения охлаждающих вентиляторов видеокарт и процессора, а также дополнительных вентиляторов, подключающихся к материнской плате (SYS FAN).

В программе Fan Control предусмотрена возможность создания правил для автоматической регулировки скорости вращения каждого отдельно взятого кулера в зависимости от текущей температуры охлаждаемого устройства (т.е. показаний датчика температуры). При помощи Fan Control можно контролировать работу большинства существующих моделей кулеров. Программой поддерживаются датчики температуры современных материнских плат, графических карт, а также жестких дисков и твердотельных накопителей.

При помощи Fan Control можно выполнить тонкую настройку работы охлаждающих вентиляторов с указанием шага изменения скорости, правил включения и выключения устройств, задержки и других параметров.

Функции программы Fan Control

Одна из ключевых функций программы Fan Control — возможность ручной настройки кривой работы вентиляторов. Всего утилита позволяет выбрать и настроить для каждого отдельного кулера одну из 6 кривых:

Линейная кривая. Для управления скоростью вращения кулеров применяется линейная функция, основанная на источнике температуры. График кривой. Регулировка скорости вентиляторов согласно заданной пользователем функции в зависимости от источника температуры. Смешанная кривая. Объединяет несколько существующих кривых вентилятора с использованием функции смешивания, например, максимальной или средней. Кривая триггера. При ее использовании программа будет удерживать скорость вентилятора до тех пор, пока не сработает один из двух триггеров (переключателей). Ниже температуры холостого хода применяется скорость кулера холостого хода до тех пор, пока температура не вернется к значению нагрузки. При превышении температуры нагрузки применяется скорость нагрузочного вентилятора до тех пор, пока температура не снизится до температуры холостого хода. Плоская кривая. Скорость вентилятора определяется заданным пользователем фиксированным процентом. Кривая синхронизации. Используется для синхронизации нескольких вентиляторов с одним элементом управления. Какую бы кривую вентилятора пользователь не применил к этому элементу управления, все синхронизированные кулеры будут следовать этой кривой.

Еще один важный момент — возможность добавления большего числа датчиков и элементов управления от сторонних производителей. Fan Control имеет простую систему плагинов с на платформе .NET, которая позволяет любому стороннему разработчику добавлять датчики температуры, скорости или контроля. С их установкой справятся даже новички — достаточно просто кинуть dll-файл плагина в папку Plugins.