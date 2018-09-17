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Fan Control

Fan Control

Программа для управления кулерами компьютера

2,5 (37)
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Актуальная версия 283
Скачать 18 MB
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История изменений

Версия 283

  • Исправлено действие по клику на уведомление Windows при обновлениях.
  • Добавлена опция Exclude Usb Storage в LHM.
  • Обновлен LibreHardwareMonitorLib.
  • Исправлена проблема, из-за которой выбранный шрифт не применялся.
  • Исправлена ошибка, из-за которой числовые поля становились сломанными после перемещения карточки.
  • Исправлен выбор уровня прав для запланированной задачи по умолчанию.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 281
    • Исправлено перенаправление зависимостей для службы в версии Fan Control на .NET Framework 4.8.

Оценки программы

2,5

37 оценок Оценок пока нет

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