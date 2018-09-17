SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
SpeedFan

SpeedFan

Программа мониторинга для Windows

2,9 (36)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 4.52
Установить автоматически (3 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 4.52

Полезные статьи

Программы для управления вентиляторами (кулерами) на компьютере
Программы для управления вентиляторами (кулерами) на компьютере
Загрузка процессора — программы и советы
Загрузка процессора — программы и советы
Как узнать температуру процессора на ПК?
Как узнать температуру процессора на ПК?

Оценки программы

2,9

36 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о SpeedFan