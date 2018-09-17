SpeedFan — инструмент для управления подключенными к компьютеру кулерами; используется для контроля системной температуры. Среди прочего, программа позволяет отслеживать перегрев процессора, видеочипа или жесткого диска. Поддерживает почти все микросхемы для отслеживания системных характеристик.

SpeedFan — достойная замена стандартному средству управления охлаждением компьютера. Поддерживаются графики, отображающие текущую частоту работы вентиляторов, их скорость и напряжение В некоторых материнских платах программа позволяет настраивать частоту вращения системной шины. Использовать утилиту необходимо с особой осторожностью, чтобы предотвратить перегрев процессора или GPU.

Преимущества:

Поддержка большого числа плат от разных производителей.

Запись всей получаемой информации в отдельный лог-файл.

Возможность динамического изменения.

Недостатки: