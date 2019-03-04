SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги KeyTweak

В данном списке представлены программы для замены KeyTweak. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на KeyTweak, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

MapKeyboard
MapKeyboard

Версия 2.1

Программа для переназначения любых клавиш клавиатуры

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (47)
SharpKeys
SharpKeys

Версия 3.9.4

Программа для переназначения клавиш клавиатур

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)