MapKeyboard — программа для переназначения клавиш клавиатуры. Приложение полностью бесплатное для использования, не требует установки, работает в 32-х и 64-битных разрядностях Windows (XP или выше). Русский язык не поддерживается.

Зачем нужна Программа MapKeyboard?

Основное предназначение программы MapKeyboard — переназначение (ремаппинг) любых клавиш клавиатуры. Другими словами, пользователь может назначить требуемой кнопке функцию любой другой клавиши. К примеру — при нажатии на «F12» может срабатывать функция клавиши «Caps Lock».

Программа MapKeyboard способна переназначать функционал большого числа клавиш одновременно. Это позволит, к примеру, задействовать такие редко используемые клавиши как «Insert», «Scroll Lock», «Page Up/Page Down», «Pause Break» и т.д. под ввод цифр или любые другие полезные функции.

Также утилита MapKeyboard окажется полезной для клавиатуры с полностью нерабочими или сбоящими (срабатывает только после нескольких нажатий, западает и т.п.) клавишами. Пользователь сможет программно заменить неработоспособные подобные клавиши, назначив их функцию рабочим кнопкам.

Особую ценность приложение представляет для любителей компьютерных игр, в которых управление осуществляется посредством нажатия множества клавиш (например, ММОРПГ игры). Хоть в самих играх зачастую присутствует возможность переназначения кнопок, через MapKeyboard делать это гораздо удобнее и проще.

Как пользоваться MapKeyboard?

Принцип работы программы MapKeyboard достаточно прост — она изменяет параметры работы системного обработчика прерываний (в случае с клавишами — нажатий), отвечающего за обработки сигналов с клавиатуры.

Благодаря такому принципу работы утилита MapKeyboard не вызывает никаких подозрений у любых антивирусных программ, которые обычно блокирует работу подобных приложений, помечая их как шпионское ПО.

Кроме того, для работы переназначенных клавиш программе MapKeyboard не требуется постоянно находиться в оперативной памяти компьютера (т.е. быть запущенной). Запускать утилиту следует лишь при необходимости переназначение кнопок. После закрытия приложения настройки сохраняются в системе. Чтобы они вступили в силу, достаточно выйти из системы/учетной записи Windows (программа сама предложит сделать это либо можно нажать «Win + L»), а затем повторно войти в нее.

Управление программой MapKeyboard

Для ремаппинга клавиш из программы MapKeyboard достаточно выполнить несколько простых действий:

Выбрать нужную клавишу на графическом изображении клавиатуры. В нижней части окна в выпадающем списке «Remap selected key to:» выбрать новую функцию для клавиши. Нажать на кнопку «Save Layout» для сохранения новой раскладки. В диалоговом окне нажать на кнопку «ОК»/«Да», после повторного входа в систему клавиши получат новую функцию.

При необходимости сбросить настройки достаточно кликнуть по кнопке «Reset keyboard layout» и перезайти в систему.