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MapKeyboard

MapKeyboard

Программа для переназначения любых клавиш клавиатуры

2,8 (47)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.1
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История изменений

Версия 2.1

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Программы для переназначения клавиш клавиатуры
Программы для переназначения клавиш клавиатуры

Оценки программы

2,8

47 оценок Оценок пока нет

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