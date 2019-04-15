SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MapKeyboard

В данном списке представлены программы для замены MapKeyboard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MapKeyboard, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

SharpKeys
SharpKeys

Версия 3.9.4

Программа для переназначения клавиш клавиатур

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
KeyTweak
KeyTweak

Версия 2.3.0

Программа для переназначения клавиш клавиатуры

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Comfort Keys Pro
Comfort Keys Pro

Версия 9.0.4.0

Экранная клавиатура с менеджером горячих клавиш

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)