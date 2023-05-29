Keyran — программа для автоматизации нажатий клавиш, перемещения курсора и кликов кнопками мыши по заранее заданным сценариям (макросам). Подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 и 64 бит) и 11 (64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Это условно-бесплатная утилита (имеются ограничения по времени использования в сутки). Сейчас стоимость подписки на Keyran составляет 297 руб/мес.

Зачем нужна программа Keyran?

Основная функция программы Keyran — эмуляция нажатий клавиш, движения курсора и кликов мыши по заранее подготовленному сценарию (скрипту/макросу). Пользователи могут самостоятельно создавать макросы для мыши и клавиатуры, используя встроенный редактор, либо импортировать уже готовые, скачав их прямо из приложения или из интернета.

Данная утилита чаще всего используется любителями компьютерных игр. С помощью Keyran геймеры нажатием одной кнопки на клавиатуре или мыши (либо комбинации) могут выполнить какое-нибудь сложное действие в игре, обычно требующее поочередное нажатие серии клавиш. Программа Keyran даже способна эмулировать длительное удержание кнопок мыши совместно с перемещением курсора, т.е. с ее помощью можно автоматизировать и такие действия, которые требуют перетаскивания игровых предметов и т.п. Keyran позволяет создавать не только кратковременные, выполняющиеся однократно, но и продолжительные зацикленные макросы. Т.е. с ее помощью можно даже создавать ботов к играм, которые будут выполнять какие-нибудь рутинные задачи без участия самого игрока.

Однако программа Keyran может оказаться полезной не только для геймеров, но и для пользователей, которым в повседневной деятельности за компьютером приходиться выполнять какие-либо рутинные повторяющиеся задачи. К примеру, можно создать макрос, который по нажатию всего одной клавиши будет что-либо делать в редакторе изображений — накладывать поверх картинки графический объект (стрелку/текст), причем в том месте, где находился курсор до запуска сценария.

Как пользоваться программой KEYRAN?

Первое, что требуется от пользователя — создать либо добавить в программу макросы. Сделать это можно тремя способами:

Запись макросов

При активации записи макроса Keyran отслеживает и сохраняет нажатия клавиш, перемещение курсора и клики мышью, учитывая при этом паузу между выполненными действиями. В итоге во встроенном редакторе сценариев отобразится полный перечень команд в удобочитаемом виде. Любую команду можно подкорректировать или вовсе удалить, изменить время задержки между их выполнениями и т.д. Здесь же можно активировать функцию зацикленного выполнения макросов и внести другие настройки.

Создание сценариев вручную

При помощи встроенного редактора макросов пользователь может создавать сценарии путем вставки команд при помощи графической клавиатуры и мыши. Используя функцию перемещения курсора, задаются соответствующие команды для мыши.

Импортирование макросов из онлайн-хранилища

По заявлению разработчиков, в онлайн-базе Keyran хранятся более 5000 макросов, но все они служат для автоматизации действий в играх. Однако сценарии в программу можно импортировать и из файлов формата AMC, MACROS и MEKSCRIPT, только их придется искать и скачивать самостоятельно с тематических сайтов.

Вспомогательные функции программы Keyran

К их числу относятся: