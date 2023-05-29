Keyran — программа для автоматизации нажатий клавиш, перемещения курсора и кликов кнопками мыши по заранее заданным сценариям (макросам). Подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 и 64 бит) и 11 (64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Это условно-бесплатная утилита (имеются ограничения по времени использования в сутки). Сейчас стоимость подписки на Keyran составляет 297 руб/мес.
Зачем нужна программа Keyran?
Основная функция программы Keyran — эмуляция нажатий клавиш, движения курсора и кликов мыши по заранее подготовленному сценарию (скрипту/макросу). Пользователи могут самостоятельно создавать макросы для мыши и клавиатуры, используя встроенный редактор, либо импортировать уже готовые, скачав их прямо из приложения или из интернета.
Данная утилита чаще всего используется любителями компьютерных игр. С помощью Keyran геймеры нажатием одной кнопки на клавиатуре или мыши (либо комбинации) могут выполнить какое-нибудь сложное действие в игре, обычно требующее поочередное нажатие серии клавиш. Программа Keyran даже способна эмулировать длительное удержание кнопок мыши совместно с перемещением курсора, т.е. с ее помощью можно автоматизировать и такие действия, которые требуют перетаскивания игровых предметов и т.п. Keyran позволяет создавать не только кратковременные, выполняющиеся однократно, но и продолжительные зацикленные макросы. Т.е. с ее помощью можно даже создавать ботов к играм, которые будут выполнять какие-нибудь рутинные задачи без участия самого игрока.
Однако программа Keyran может оказаться полезной не только для геймеров, но и для пользователей, которым в повседневной деятельности за компьютером приходиться выполнять какие-либо рутинные повторяющиеся задачи. К примеру, можно создать макрос, который по нажатию всего одной клавиши будет что-либо делать в редакторе изображений — накладывать поверх картинки графический объект (стрелку/текст), причем в том месте, где находился курсор до запуска сценария.
Как пользоваться программой KEYRAN?
Первое, что требуется от пользователя — создать либо добавить в программу макросы. Сделать это можно тремя способами:
- Запись макросов
При активации записи макроса Keyran отслеживает и сохраняет нажатия клавиш, перемещение курсора и клики мышью, учитывая при этом паузу между выполненными действиями. В итоге во встроенном редакторе сценариев отобразится полный перечень команд в удобочитаемом виде. Любую команду можно подкорректировать или вовсе удалить, изменить время задержки между их выполнениями и т.д. Здесь же можно активировать функцию зацикленного выполнения макросов и внести другие настройки.
- Создание сценариев вручную
При помощи встроенного редактора макросов пользователь может создавать сценарии путем вставки команд при помощи графической клавиатуры и мыши. Используя функцию перемещения курсора, задаются соответствующие команды для мыши.
- Импортирование макросов из онлайн-хранилища
По заявлению разработчиков, в онлайн-базе Keyran хранятся более 5000 макросов, но все они служат для автоматизации действий в играх. Однако сценарии в программу можно импортировать и из файлов формата AMC, MACROS и MEKSCRIPT, только их придется искать и скачивать самостоятельно с тематических сайтов.
Вспомогательные функции программы Keyran
К их числу относятся:
- Возможность установки специального драйвера, позволяющего (по словам разработчиков) обойти встроенную в игры защиту от использования геймерами ботов и автокликеров. Этот драйвер эмулирует действия клавиатурой и мышкой напрямую, а не просто отправляет соответствующие команды в открытое окно. От себя добавим, что в онлайн-играх использование программ, подобных Keyran, может привести к бану, а выявляются они элементарно — по названию запущенного процесса (но все зависит от макроса, который вполне может «притворяться» реальным человеком).
- Возможность привязки программы к определенному окну (программе/игре). Т.е. макросы будут выполняться только тогда, когда указанное окно находится в фокусе.
- Переназначение клавиш или кнопок мыши. Например, клик правой кнопкой мыши можно назначить на какую-нибудь клавишу клавиатуры.
- Сохранение макросов в облаке Keyran (требуется регистрация на сайте) и другие.