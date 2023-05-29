SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Keyran

Keyran

Программа для создания и запуска макросов в Windows

4,0 (15)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.3.9
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История изменений

Версия 1.3.9

Оценки программы

4,0

15 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Keyran

14 отзывов

Рома

Не ожидал, что в программе для макросов будет столько настроек. В Keyran есть и цветовой поиск, и рандомизация движений, и работа в фоне. Реально продуманный софт. Использую для Lineage 2 — фарм пошёл намного веселее. А ещё плюс за то, что постоянно обновляют и добавляют новые функции.

good

Программа определенно лучшая, много макросов и классная поддержка, в беде не оставит точно, хороший дизайн, спасибо модераторам за промо dakos

Alex

Использую обычную клаву и мышь без встроенных утилит для настройки девайсов.
Искал программу для автоматизации ряда действий как на пк, так и в играх. Найдя данную утилиту, она дала такую возможность. Советую

goof

Мне понравился Keyran, очень классная программа,очень много макросов, классный дизайн, топовая поддержка, на сайте можно найти ответы на любые вопросы, вообщем все окэй)

Рузана

Мне очень понравилась програма поэтому решила оставить отзыв, все прекраасно, много макросов и поддержка отличная , нравится дизайн)

virustotalchecker

НЕ СКАЧИВАТЬ БЫЛО НАЙДЕНО БОЛЕЕ 10 ВИРУСОВ!!!

SoftSalad

Всего 1 срабатывание VirusTotal:
https://www.virustotal.com/gui/file/807e72c85ab94278d9e0bb16ce82c18762a609092ab9d35305db042d61cdddfd
Это нормальная ситуация. Проверьте таким же образом известный во всем мире uTorrent и увидите еще больше срабатываний. Очевидно, что uTorrent - не вирус?

Саня

Програ платная, искал аналоги, не нашел пока что, пришлось брать лицуху. Дали промокод "dakos", пользуйтесь.

DANIL B

Я полностью доволен программой! В ней есть много макросов для игры, которую вы хотите освоить. Интерфейс программы удобный и красивый. Она помогла мне скоротать время и улучшить свои навыки в игре. Рекомендую!

Данил

KEY RAN программа хорошая, даже я бы сказал отличная .
В ней очень много функций, огромная база макросов, хороший интерфейс и красивый.
Программа отлично подойдет для геймеров, но для обычных пользователей она тоже может принести пользу.
ПРОГРАММА ТОП,СОВЕТУЮ!!

Константин Закревский

Спасибо за статью!
Использую программу в ЧПУ станках, примерно 25 рабочих мест, покупал 20 ключей, 5 дали в подарок, дали промокод "dakos". Иногда есть сложности в синхронном запуске всех копий, компьютер на i9 вывозит хорошо. Было бы здорово, если бы можно было запустить все 25 копий 1 кнопкой.
Так же, хочу попросить автора написать подробный гайд по работе с программой, особенно с примером в рабочих процессах. Наши ребята читают вас и нашли эту программу именно у вас. Спасибо! Будем ждать!

Игорек

Перепробовал кучу разных автокликеров, остановился на Keyran, все устраивает, хоть и есть ограничения по использованию.

Андрей

Программа работает, удобная, не лагает. Макросы есть, опции нужные есть. Рекомендую к использованию!

Александр

Добрый день, хочу поделиться отзывом об этой программе. Все очень удобно и быстро, программа не лагает и все функции работают четко, их много и они удобны в использовании. Даже новичок справится с созданием макроса. Поддержка в Discord работает оперативно.