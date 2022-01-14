SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
FlashBoot

FlashBoot

Программа для клонирования ОС, создания загрузочных Live USB флешек

3,8 (4)
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Актуальная версия 3.4b
Скачать 79 MB
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История изменений

Версия 3.4b

Оценки программы

3,8

4 оценки Оценок пока нет

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