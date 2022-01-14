FlashBoot — многофункциональная утилита для клонирования и переноса (миграции) операционных систем Windows 7/8/8.1/10 с жесткого диска на съемные носители, создания загружаемых Live USB с готовой к работе ОС на борту, подготовки носителей для записи установочных файлов ОС и выполнения других задач.

FlashBoot — условно-бесплатная программа для 32-х и 64-битных операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10. Перевод интерфейса на русский язык отсутствует. Распространяемая бесплатно версия FlashBoot имеет функциональные ограничения.

Зачем нужна программа FlashBoot?

Программа FlashBoot создавалась с целью помочь пользователям перенести на вновь приобретенный компьютер и/или твердотельный SSD-накопитель (при замене имеющегося жесткого диска) операционную систему вместе со всеми установленными программами и играми, системными настройками и данными учетных записей, документами и мультимедийными файлами.

Клонирование/перенос системы

FlashBoot позволяет создать устанавливающийся клон операционных систем Windows 7/8/8.1/10 вместе со всем содержимым (программы, файлы и настройки) на USB флеш-накопителе или жестком диске для последующего переноса ОС на другой компьютер. Важный момент: даже если на новом компьютере установлено оборудование, драйверы которого отсутствовали в клонируемой системе, ОС все равно успешно запустится. Утилита FlashBoot предоставляет возможность интеграции драйверов устройств в клонируемую систему (в программу уже включен большой сборник универсальных драйверов).

Однако FlashBoot не обязательно использовать для переноса системы с одного компьютера на другой. При помощи данной программы пользователь может создать резервную копию своей ОС Windows для последующего быстрого восстановления системы на своем компьютере без необходимости повторной установки драйверов, программ и т.д. Т.е., если необходимо создать флешку аварийного восстановления системы, это можно сделать посредством FlashBoot.

Создание Live USB

Еще одно предназначение программы FlashBoot — клонирование операционных систем Windows (только версии 8.1 и 10) на USB-накопитель таким образом, чтобы ее можно было запустить прямо с носителя, т.е. без предварительной установки. При этом пользователь может самостоятельно выбрать, какие из установленных программ, файлов и т.д. будут присутствовать в "переносной" системе.

Создание загрузочных USB-накопителей

Кроме прочего, программа FlashBoot умеет создавать USB-накопители с установочными файлами операционных систем Windows. В этом плане утилита работает не только с Windows 7, 8, 8.1 и 10, а также и с Win XP и Vista. Одна из особенностей программы заключается в возможности создания загрузочных флешек под компьютеры, как на базе стандартных BIOS, так и на базе UEFI-загрузчиков.

Функции бесплатной версии FlashBoot

В бесплатной версии FlashBoot доступен следующий набор функций:

Создание загрузочных USB-накопителей с операционными системами Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 без интегрированных драйверов.

Создание Live USB с операционными системами Windows 8/8.1 или 10.

Копирование содержимого USB-флешки в файл-образа с возможностью последующего восстановления из созданного образа.

Перенос содержимого с одной флешки на другую (если копируемая флешка является загрузочной, то и вторая автоматически станет загрузочной).

Установка операционной системы DOS на USB-накопитель.

Установка командной оболочки UEFI shell на USB-накопитель.

Форматирование в различных файловых форматах и безвозвратное удаление содержимого флешек.

Платные функции FlashBoot

Платная версия утилиты FlashBoot Pro в дополнение к перечисленным также имеет следующие функции:

Создание установочных клонов операционных систем Windows 7, 8, 8.1 или 10 с интегрированными универсальными драйверами, включая USB 3.0, NVMe SSD, AHCI/RAID. Также пользователь может добавить любые собственные драйверы в виде INF, SYS и CAT-файлов.

Создание Live USB путем клонирования установленной на компьютере операционной системы Windows1 или 10.

Создание загрузочной флешки с ОС Windows Vista, 7, 8, 8.1 или 10 с предустановленными драйверами.

Создание загрузочной флешки с ОС Windows XP.

Создание Live USB с мини-версией Windows XP.

Создание самораспаковывающихся архивов с предопределенным контентом.

На момент написания обзора стоимость программы FlashBoot Pro составляла $29,95.