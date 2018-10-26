Paragon Migrate OS to SSD — приложение для безопасного переноса операционной системы с одного накопителя информации на другой. Утилита поддерживает работу с HDD и SSD дисками.

Для работы с программой требуется операционная система Windows 7 64-bit или более новая версия. Интерфейс ПО поддерживает русский язык. Для получения полной версии необходимо приобрести лицензию. Стоимость последней версии Paragon Migrate OS — 790 рублей.

Как пользоваться Paragon Migrate OS?

После запуска программы на компьютере откроется мастер миграции операционной системы. Этот инструмент используется для переноса Windows с одного накопителя на другой.

Перед тем, как начать процесс миграции необходимо подключить SSD или HDD к компьютеру, на который будет перенесена ОС. Все данные, которые расположены на целевом диске будут удалены. По этой причине следует сделать резервную копию важной информации, расположенной на накопителей информации.

После нажатия кнопки «Далее» запустится анализ системы на наличие подключенных к компьютеру дисков. В интерфейсе приложения отобразятся все доступные устройства. Пользователям необходимо выбрать накопитель, на который будет перенесена операционная система Windows и нажать «Далее».

На следующем этапе софт определит целевой диск и предупредит о готовности переноса системы. Для запуска процесса миграции необходимо нажать «Копировать».

Пользователи могут внести изменения настроек копирования: выбрать папки и разделы, которые будут перенесены на целевой диск.

Также Paragon Migrate OS предложит заполнить операционной системе все свободное пространство на новом накопителе информации. Для этого необходимо отметить галочкой соответствующий пункт.

Среднее время переноса системы — 10-15 минут.

Работа программы выполняется в фоновом режиме. Для повышения производительности HDD или SSD используется функция автоматического выравнивания. Этот инструмент выравнивает разделы на целевом диске, что позволяет начать работу с ОС без дополнительных настроек.

Преимущества и недостатки Paragon Migrate OS

Преимущества утилиты:

перенос операционной системы в несколько кликов;

автоматическое выравнивание разделов на целевом диске;

программа переносит все файлы систем, что позволяет создать полную копию Windows;

инструментарий ПО дает возможность исключить ненужные папки и разделы для переноса данных.

Недостатки утилиты: