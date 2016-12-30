В данном списке представлены программы для замены CheckDisk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CheckDisk, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CheckDisk.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CheckDisk, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CheckDisk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CheckDisk, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 12.5
Инструмент для управления дисками и томами
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов