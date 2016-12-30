SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CheckDisk

В данном списке представлены программы для замены CheckDisk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CheckDisk, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Acronis Disk Director
Acronis Disk Director

Версия 12.5

Инструмент для управления дисками и томами

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (18)
HDDlife
HDDlife

Версия 4.2.204

Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)