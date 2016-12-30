CheckDisk — небольшая и одновременно мощная сервисная утилита для диагностики жестких дисков. Основная задача данной программы — выявлять и (если существует возможность) исправлять битые сектора (кластеры) на поверхности дисков.

Как пользоваться CheckDisk?

Утилита CheckDisk достаточно простая в использовании. В правом верхнем углу окна программы будут перечислены логические разделы всех подключенных к компьютеру жестких дисков. Для начала тестирования нужно выбрать требуемый раздел, немного ниже — метод проверки, а затем нажать на кнопку «Check Disk» для запуска процедуры сканирования. В последней версии приложения методов тестирования винчестера три:

Стандартная проверка (Standard). В данном режиме программа проверяет файловую систему на предмет наличия в ней логических ошибок. Тест занимает немного времени, но позволяет обнаруживать лишь серьезные ошибки, приводящие к невозможности чтения данных с поверхности диска.

Полная проверка (Thorough) всей поверхности логического раздела диска. В этом режиме приложение CheckDisk проводит покластерную диагностику винчестера, выявляя тем самым поврежденные сектора, на которые невозможно выполнить запись данных или произвести с них чтения. Полная диагностика может занять много времени, что зависит от технического состояния винчестера и объема диагностируемого раздела.

Обнаружение присутствия/отсутствия в тестируемом разделе винчестера пометки «локальный диск, имеющий ошибки». Когда операционная система испытывает сложности в работе с тем или иным разделом, она может оставить на нем соответствующую пометку. При следующей загрузке ОС автоматически запускает функцию диагностики помеченных разделов диска. При помощи программы CheckDisk можно самостоятельно обнаружить подобные помеченные разделы.

Приложение CheckDisk имеет дополнительную функцию исправления ошибок (Correct Errors). Если эта функция выбрана перед началом диагностики, программа будет не только искать, но и по возможности устранять ошибки.

Программа CheckDisk работает во всех операционных системах Windows разрядностью 32 и 64 бит (x86 и x64). Для нормальной работы приложение требует права администратора.