SoftSalad СОФТСАЛАТ
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CheckDisk

CheckDisk

Программа для проверки жестких дисков на ошибки

3,1 (9)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.2
Скачать 389 KB
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Скриншоты

История изменений

Версия 1.2

Оценки программы

3,1

9 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о CheckDisk

2 отзыва

Васи

Не могу перевести на русский язык

SoftSalad

Программа частично переведена на русский язык. Если что-то не понятно, используйте переводчик.