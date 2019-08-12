HDDlife — программа для отслеживания технического состояния жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD), чтения атрибутов S.M.A.R.T., отображения текущей температуры нагрева устройств и выполнения других операций. Это условно-бесплатное приложение для операционных систем Windows Vista, 7, 8, 10 и Server (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на русском языке.

При первой установке программа HDDlife работает в режиме «PRO» в течение 15 дней, при этом весь перечисленный функционал работает только по отношению к одному жесткому диску. По истечению 15 дней утилита переходит в «Бесплатный» режим работы с существенными функциональными ограничениями.

Зачем нужна программа HDDlife?

Основное предназначение программы HDDlife — мониторинг текущего и приблизительная оценка остаточного "здоровья" (технического состояния) накопителей. Для этого утилита в фоновом режиме считывает S.M.A.R.T. атрибуты и показания датчиков температуры, собирает информацию о дисках из системных источников.

Технология «JustNow»

По заявлению разработчиком интегрированная в программу HDDlife технология JustNow позволяет примерно оценить остаточный уровень здоровья и производительность жесткого диска без предварительного их контроля в течение длительного времени. Т.е. приложение отобразит в процентах текущий уровень здоровья и производительность накопителя уже при первом запуске (возможно, потребуется несколько минут для сбора информации).

Контроль производительности

Медленная работа жестких дисков становится своеобразным горлышком бутылки в производительности компьютера в целом. Даже сверхмощные ПК не смогут быстро обрабатывать данные, если те подаются на обработку (т.е. считываются с диска) медленно. В программе HDDlife предусмотрена функция измерения скорости и записи чтения данных на диск. Она выполняется в фоне — пользователю не придется использовать для этого отдельные утилиты.

Контроль свободного пространства и другие параметры накопителей

Если пользователю необходимо, чтобы на диске всегда был свободен определенный объем дискового пространства, HDDlife поможет не упустить момент его заполнения выше установленного значения. Другими словами, программа будет выводить уведомление при заполнении дисков выше «Опасного» и «Критического» уровня. Какой именно процент свободного пространства будет считаться опасным или критическим — устанавливает сам пользователь.

Программа HDDlife отображает и другую информацию о дисках:

Тип файловой системы на каждом из локальных дисков.

Текущая температура нагрева (даже можно вывести отдельный для каждого диска значок в трей).

Общее отработанное дисками время (сколько времени диск находился во включенном состоянии с момента его выпуска с завода).

Получение атрибутов S.M.A.R.T.

Программа HDDlife также может использоваться в качестве средства получения полной таблицы S.M.A.R.T. атрибутов у всех подключенных к компьютеру жестких дисках. Удобство использования именно этой утилиты заключается в том, что в ней можно ознакомиться не только со значением атрибутов, но и с их описанием на русском языке.

Уведомления

При снижении уровня здоровья накопителей ниже критического уровня программа HDDlife моментально уведомляет пользователя об этом. Подаваемые утилитой сигналы помогут предотвратить пропажу данных из-за выхода диска из строя. Кроме прочего, уровень здоровья накопителей отображается поверх значка локальных дисков. Т.е. при пользовании компьютера пользователь всегда сможет контролировать техническое состояние своего оборудования без необходимости открытия программы.

Вывод уведомлений на экран — не единственный способ оповестить пользователя о плохом состоянии дисков. В программе HDDlife также предусмотрена возможность отправки уведомлений по сети или на электронную почту. Эта функция особенно полезна для администраторов, в чьи обязанности входит обслуживание компьютеров. С HDDlife нет необходимости садиться за компьютер для оценки уровня здоровья жестких дисков, утилита сможет сообщить об этом, отправив уведомление на ПК в локальной сети либо письмо на почту. Причем внешний почтовый клиент использовать не нужно — он встроен в HDDlife.

Управление уровнем шума и производительности

Большинство современных жестких дисков поддерживают управление производительностью, которая зависит от скорости вращения шпинделя. При максимальных оборотах жесткий диск имеет не только высокую производительность, но и высокий уровень шума, которая может раздражать пользователя. При помощи HDDlife можно отрегулировать скорость вращения шпинделя в меньшую сторону, понизив тем самым уровень создаваемого устройством шума, но и снизив его производительность — это следует иметь в виду.