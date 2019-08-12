SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
HDDlife

HDDlife

Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков

4,0 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.2.204
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История изменений

Версия 4.2.204

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Оценки программы

4,0

3 оценки Оценок пока нет

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