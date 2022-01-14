SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Balena Etcher

Balena Etcher

Программа для создания загрузочных носителей

3,0 (11)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.1.7
Скачать 191 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.1.7

Оценки программы

3,0

11 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Balena Etcher