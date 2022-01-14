Balena Etcher — программа для создания загрузочных носителей разного типа (USB-флешки, SSD-диски, SD-карты и т.д.), позволяющая осуществлять запись исходных данных одновременно на несколько запоминающих устройств (если в компьютере количество портов для подключения всех устройств недостаточно, разработчиками предлагается приобрести специальное устройство записи на внешние носители — EtcherPro). Это бесплатная утилита для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке. Существует как инсталлируемая, так и портативная версия Balena Etcher.

Зачем нужна программа Balena Etcher?

Balena Etcher — это узкоспециализированное приложение, предназначенное исключительно для записи данных на съемные носители практически полностью в автоматическом режиме. Основной упор разработчики сделали на функционал по созданию загрузочных запоминающих устройств — флешек, карт-памяти, твердотельных накопителей, жестких дисков. При помощи Balena Etcher можно создавать загрузочные носители, как с операционными системами, так и с загрузочными программами.

Уровень автоматизации утилиты таков, что пользователю не придется вручную добавлять на устройства всевозможные загрузочные файлы, создавать на них специальные загрузочные разделы и т.д. Все, что требуется от пользователя — выбрать исходные данные и носитель (или несколько), куда они будут записаны, затем просто нажать на кнопку старта записи.

Среди особенностей Balena Etcher:

Программа может не только создавать загрузочные носители, но и осуществлять побайтовое копирование всего содержимого (не только файлов, но и технических данных) одного устройства на другое. Другими словами, утилита позволяет клонировать носители таким образом, что, если те являлись, например, загрузочными, таковыми они и останутся.

В качестве исходных данных для записи Balena Etcher позволяет использовать не только локальные (хранящиеся на компьютере), но сетевые файлы. В последнем случае пользователю даже не придется скачивать записываемый образ диска, а лишь потребуется указать прямую URL-ссылку на него. Утилита самостоятельно скачает файл и затем запишет его на выбранный носитель.

Количество одновременно записываемых носителей ограничивается лишь количеством портов в компьютере для их подключения. Для расширения их числа потребуется приобрести упомянутое выше устройство EtcherPro.

Функции программы Balena Etcher при использовании с EtcherPro

Сама по себе программа Balena Etcher рассчитана на использование обычными пользователями, и в этом плане она мало, чем отличается от ряда аналогичных утилит. Если же перед пользователем ежедневно встает задача записи файлов на множество однотипных или разнотипных носителей одновременно и на максимальных скоростях, то на помощь придет устройство EtcherPro, являющееся, по сути, USB-хабом. Вот его основные особенности:

Возможность подключения до 16 носителей, для чего в устройстве предусмотрено 16 портов USB, SD и mSD (всего 48, но к одной тройке портов можно подключить 1 носитель).

Возможность расширения количества одновременно записываемых носителей до 160 ед. путем объединения в цепочку до 10 устройств EtcherPro.

Поддержка различных типов носителей данных: SD и MicroSD карты, USB-накопители, внешние твердотельные диски, платы разработчиков электронных приборов (под управлением микропроцессоров вроде AVR), компьютеры-моноблоки и материнские платы различных устройств.

Скорость записи — 52 Мб/сек при записи на 16 носителей одновременно, и 200 Мб/сек — при одномоментной записи на один носитель (если он, конечно, поддерживает такие скорости).

Отметим, что высокая производительность работы программы Balena Etcher в паре с устройством записи EtcherPro связана, в т.ч., и с тем, что последнее является полностью автономным (внешнее питание, собственный процессор, память и т.д.).