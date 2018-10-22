WinUSB — программа с максимально простым пользовательский интерфейсом, позволяющая записывать образы разных операционных систем для их последующей установки. С помощью утилиты даже начинающий пользователь сможет в три шага создать мультизагрузочную флешку.

Программа WinUSB работает на всех версиях Windows (от XP до 10), разрядность системы не имеет значения (поддерживается и 32, и 64 бит). Интерфейс программы англоязычный, русская версия не предусмотрена. Платить за ПО не нужно: полный набор инструментов доступен в бесплатной версии.

Как пользоваться WinUSB?

Программа не требует установки — достаточно скачать portable-версию, которая весит чуть больше 5 МБ, после чего можно приступать к записи образа.

Сначала нужно вставить флешку в разъем компьютера или ноутбука (объем накопителя должен быть выше 4 ГБ). После этого нужно открыть программу и в поле «Plug and select the USB drive» выбрать нужный носитель. Утилита сама покажет полный объем памяти накопителя, подходящий тип форматирования, а также объем свободного места.

Следующий шаг — выбор образа для записи. Пользователь может скопировать образ ОС с DVD-диска или записать готовый ISO-образ, скачанный в сети. Программа прочитает выбранный файл или диск, после чего пользователь должен будет дать наименование системе.

На официальном сайте разработчика указано, что пользователь может записать сразу несколько образов на один накопитель. Если нужно установить на один компьютер Windows 7, а на другой Windows 10, программа позволит ему это сделать — достаточно выбрать еще один образ системы.

После выбора образа необходимо нажать на «Next» и выбрать подходящий вид форматирования. Если форматирование не требуется, нужно кликнуть на кнопку «YES», что расположена внизу. Теперь остается лишь дождаться окончания записи, перезагрузить ПК и запустить инсталляцию ОС.

Плюсы и минусы WinUSB:

Плюсы WinUSB:

простой интерфейс без лишних элементов;

полностью бесплатное ПО;

возможность записи нескольких образов;

поддержка UEFI / BIOS;

портативная версия;

поддержка Linux, Rescue и Windows.

Минусы:

англоязычный интерфейс;

реклама других программ (хоть и ненавязчивая, но все же присутствует);

отсутствие каких-либо настроек.

Несмотря на небольшие недочеты, программа WinUSB — это очень простой инструмент, позволяющий сделать мультизагрузочную флешку без лишних сложностей и обращения к различным инструкциям.